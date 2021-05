Warburgs Stadtarchivar Franz-Josef Dubbi und Holger Sprenger aus der Dorfgemeinschaft Welda haben auf den besonderen Tag zurückgeblickt. Für Rüstungszwecke eingeschmolzen Robert Spierling (1861 Meschede – 1928 Welda) war von 1900 bis 1927 Lehrer in Welda. In seiner Chronik findet sich sogar ein Foto aus dem Jahr 1921. Eine Seltenheit, denn die Fotografie steckte damals noch in den Kinderschuhen. Ein Hinweis auf den Fotografen liegt nicht vor. Entstanden ist die Aufnahme um 9.04 Uhr am 27. oder 28. Mai 1921. Die Vorgeschichte dieser sicherlich ungewöhnlichen Aufnahme vollzog sich am 6. August 1917. An diesem Tag wurden zwei der drei Kirchenglocken von Welda abgenommen. Sie waren, wie der Chronist schreibt, „für den Kriegsdienst“ bestimmt. Mit Eichenlaub bekränzt, wurden sie auf Ackerwagen zum Warburger Bahnhof gebracht. Von dort aus nahmen sie den Weg in den Schmelzofen. Zuvor waren bereits die Prospektpfeifen der Kirchenorgel für diesen Zweck geopfert worden. Fast vier Jahre lang gab es im Ort kein Geläut aus dem Turm der St.-Kilian-Kirche. Wichtige Rohstoffe konnten während des Ersten Weltkriegs nicht mehr importiert werden. Deshalb wurde alles gesammelt, was (scheinbar) entbehrlich und kriegsverwendungstauglich war.