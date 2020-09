Kampf gegen Tierseuchen

Veterinäre aus NRW und Niedersachsen üben in Peckelsheim den Ernstfall

Willebadessen (WB). Kreisveterinäre aus 16 westfälischen und niedersächsischen Kreisen haben auf Einladung des Kreises Höxter an einer Tierseuchenübung in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Peckelsheim teilgenommen. Mit dabei waren auch Akteure aus der Landwirtschaft.