1436,11 Euro haben die Musiker beim Adventskonzert in Willebadessen gesammelt. Den Spendenscheck über diese Summe haben Carsten Rustemeier (vorne 2. von links) und Wolfgang Reifer (vorne 2. von rechts) vom Musikverein Willebadessen an die Botschafter der DKMS, Eva-Maria Zweigeld aus Delbrück (vorne links) und Frank Rose aus Bonenburg (vorne rechts), überreicht. Foto: Bettina Peters

Von Bettina Peters

Willebadessen (WB). Einen Scheck in Höhe von 1436,11 Euro haben Wolfgang Reifer und Carsten Rustemeier, die Vorsitzenden des Willebadessener Musikvereins, im Rahmen einer Weihnachtsfeier an die DKMS überreicht.

Das Geld konnte beim Adventskonzert des Musikvereins am ersten Adventssonntag in der Pfarrkirche St. Vitus in Willebadessen als Türkollekte gesammelt werden.

Weihnachtsbaumfreunde steuern 200 Euro bei

Mehr als 200 Euro steuerten die Weihnachtsbaumfreunde bei, die auf dem Adventsmarkt in Willebadessen Weihnachtsbäume verkauften.

»Es ist gut zu wissen, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird und wir etwas Gutes tun können«, erklärte Wolfgang Reifer bei der Übergabe.

DKMS-Botschafter erhalten Scheck

Frank Rose und Eva-Maria Zweigeld, Botschafter für die DKMS, waren extra aus Bonenburg und Delbrück angereist, um die Spende entgegenzunehmen.

Die DKMS, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, ist eine gemeinnützige Organisation, die sich das Ziel gesetzt hat, Blutkrebs zu besiegen und für alle Patienten einen geeigneten Knochenmarkspender zu finden.

Frank Rose ist noch nicht lange als Botschafter dabei. Vor einigen Jahren bot sein Arbeitgeber – Coveris in Warburg – seinen Angestellten die Möglichkeit, sich während der Arbeitszeit als potenzielle Stammzellenspender registrieren zu lassen. Rose – der bereits erfahrener Blutspender war – machte mit.

Bonenburger hilft Blutkrebspatienten in USA

Dieses Jahr war es dann so weit. Er kam als potenzieller Spender in Frage. Im Oktober fuhr er nach Köln, um sich im dortigen Krankenhaus die Spende entnehmen zu lassen.

»Schlimm war es nicht«, berichtet der Bonenburger. »Für mich fühlte es sich eher wie eine längere Blutspende an. Wenn ich daran denke, dass ich einem Mann in den USA damit das Leben retten könnte, fühle ich mich gut.«

Kontakt zum Empfänger zwei Jahre nach der Spende

Kontakt zu dem Empfänger seiner Stammzellenspende habe er aber noch nicht. »Erst nach zwei Jahren wird ein Kontakt hergestellt«, weiß Rose. Er ist froh, dass mit Spenden – wie des Musikvereins – weitere Registrierungen und das Anwerben von Spendern ermöglicht werden können.

Auch Wolfgang Reifer, Vorsitzender des Musikvereins Willebadessen, ist stolz. Seit einigen Jahren unterstützt der Musikverein Willebadessen schon die Arbeit der DKMS.

»Im Laufe der Jahre sind bereits über 10.000 Euro zusammengekommen und wir bleiben dran. Ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft auf die DKMS aufmerksam machen werden.«