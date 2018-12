Claudia Wagemann (links) vom VBGS Willebadessen bietet einmal wöchentlich Seniorensport im Wohnpark an. Oft geht ihr dabei Sozialbetreuerin Barbara Prott (Mitte) zur Hand. Pflegedienstleiter Daniel Guse freut sich, dass Edith Harlach, Christa von der Heide, Hildegard Knoche und Elsbeth Prott bei dem Angebot stets mit Elan mitmachen. Foto: Verena Schäfers-Michels

Von Verena Schäfers-Michels

Willebadessen (WB). Wenn sich Rentier Rudolph und der Weihnachtsmann ein Wettrennen liefern, dann ist Sportzeit mit Claudia Wagemann im Wohnpark »Zeit für Pflege«. Zumindest in der Woche vor Weihnachten. Dann springt mittwochs das Rentier in Form eines Fühlkissens von einem Teilnehmer zum anderen.

Mobilität und Selbstständigkeit soll erhalten bleiben

Der haptische Reiz dieser Gegenstände führt dazu, dass die Senioren kurz innehalten. Sie fühlen die Dinge, bevor sie diese zu ihrem Nachbarn oder zu ihrem Gegenüber weiterwerfen. Der Wettlauf ist das Abschlussspiel für diese Stunde. Zuvor wurden mithilfe von Expandern die Glieder gedehnt und gestreckt. Durch die eingearbeiteten Schlaufen in den Bändern haben die Hände einen besseren Halt oder die Füße können durch eine Schlaufe geschoben werden.

Der Wohnpark hat 20 vollstationäre Bewohner, sieben in Tagespflege und zusätzlich Kunden in Kurzzeitpflege. Bis zu zwölf »Hochaltrige« – damit sind Menschen gemeint, die 80 Jahre und älter sind – nehmen an dem Angebot teil, das Übungsleiterin Claudia Wagemann vom Verein für Bewegungssport und Gesundheit Willebadessen (VBGS) seit August einmal wöchentlich anbietet.

Möglich gemacht wurde die Kooperation zwischen dem Wohnpark und dem VBGS durch das Modellprojekt »Bewegende Alteneinrichtungen und Pflegedienste« (BAP) des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen, das Ende des Jahres ausläuft. Durch die Übungen sollen die Mobilität und die Selbstständigkeit erhalten bleiben und kognitive Fähigkeiten gefördert werden.

Auch Menschen mit Demenz sind in der Gruppe vertreten

»Das ist schon anstrengend«, findet Christa von der Heide, die an Heiligabend ihren 85. Geburtstag feiert. »Aber die Hände werden schön warm und es tut gut.« Sie gehört zu den Teilnehmern der Sportstunde, die regelmäßig mitmachen. Auch Hildegard Knoche, ist dabei. »Der Sport tut meinen Gelenken gut«, sagt sie. Einziger Mann in der Runde ist Klaus Becker, dem das Training sichtlich Spaß macht.

Manche Menschen sind körperlich noch rüstig, andere sind auf den Rollstuhl angewiesen. Auch Menschen mit Demenz sind in der Gruppe vertreten, die im Verlauf der 45-minütigen Kurseinheit bei jeder Wiederholung immer sicherer zu werden scheinen.

Das Projekt selbst verspricht eine »Win-Win-Situation für Sport und Pflege«, von der sowohl Sportvereine als auch Alteneinrichtungen profitieren. Das kann Pflegedienstleiter Daniel Guse nur bestätigen: »Die Übungen machen Spaß und auch das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt. Mobilität ist eines der wichtigsten Güter und durch das Training werden die Muskeln und die Pumpe angeregt.«

Kooperation soll im neuen Jahr fortgeführt werden

Für den Kurs hat Claudia Wagemann eine Fortbildung im Bereich »Sport der Älteren« absolviert. »Hier im Wohnpark ist der Ablauf absolut reibungslos. Ich habe immer eine helfende Hand vom Personal zur Verfügung«, sagt sie. Oft ist das Sozialbetreuerin Barbara Prott, die mit vollem Einsatz mitspielt oder bei den Übungen assistiert. Da sie die Teilnehmer gut kennt, weiß sie auch, was ihnen wichtig ist: »Zur Orientierung ist es wichtig, dass der Kurs immer am gleichen Tag und zu einer festen Zeit stattfindet.«

Jetzt geht es erstmal in die Weihnachtsferien, aber auch wenn das Förderprojekt danach abgelaufen ist, wollen die VBGS und der Wohnpark die Kooperation im neuen Jahr mit frischem Elan fortführen.