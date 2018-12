Etwa 60 Menschen haben sich am Glockenturm bei der Höpperhalle zum traditionellen Turmsingen am Heiligabend getroffen. Vorab waren die Kinder zu einer kleinen Wanderung aufgebrochen. Dabei waren sie dem Nikolaus begegnet. Foto: Astrid E. Hoffmann

Von Astrid E. Hoffmann

Willebadessen (WB). Alle Jahre wieder treffen sich die Menschen aus den Willerbadessener Ortsteilen Engar, Deppenhöfen mit allen anderen Interessierten am Heiligabend am Glockenturm vor der Höpperhalle zum Weihnachtsliedersingen. 60 Menschen kamen nun zum traditionellen Turmsingen am Heiligabend.