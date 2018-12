Dank der Hilfe vieler Menschen konnten die Krekelers im vergangenen Jahr manches Projekt umsetzen. Unter anderem konnten in den betroffenen Gebieten in Äthiopien Brunnen gebaut werden können. Nun wollen die Peckelsheimer wieder nach Afrika aufbrechen.

In der Vergangenheit waren die Krekelers dort, oft auch gemeinsam mit anderen Helfern, im ganzen Land unterwegs. Sie nahmen Kinder in Patenschaften auf und stießen große und auch kleinere Hilfsprojekte an.

Zu Beginn des Jahres waren die Peckelsheimer in ihrer Arbeit stark eingeschränkt worden, da in Äthiopien der Notstand ausgerufen worden war und es begleitende Straßensperrungen und Kampforte gegeben hatte. Nun wird ein weiterer Versuch gestartet, ihrer Arbeit nachzukommen.

Da es auch weiterhin oft zu Unruhen komme, vor allem in der Hauptstadt und in der Region Harar, werden die Krekelers versuchen, erst einmal in Jimma-Bonga mit ihrer Arbeit zu beginnen. Dies ist ein römisch-katholisches Apostolisches Vikariat mit Sitz in Jimma, etwa 250 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Addis Abeba entfernt.

Gebiete, in denen gekämpft wurde

»Dann wird es in die Gebiete in der Region Nekemte gehen, in denen wir im Januar nicht erfolgreich waren, da überall gekämpft wurde«, erklären die Krekelers. »Durch die ständigen Internet-Blockaden ist auch eine zwischenzeitlicher Bericht der Zuständigen oft nicht oder nur bedingt möglich.«

Weiter erklärt das Ehepaar: »Die Region Harar konnte bereits seit zwei Jahren nicht von uns besucht werden. So gilt es jetzt auch dorthin aufzubrechen und einen neuen Versuch zu starten, um die Kinder zu treffen und die neuen Projekte anzusehen.«

Dank der langjährigen, treuen Hilfe vieler Menschen habe im vergangenen Jahr viel Gutes erreicht werden können. Unter anderem hätten in den betroffenen Gebieten Kindergärten und Brunnen gebaut werden können.

»Äthiopien benötigt am dringendsten Hilfe.«

Rosi und Klaus Krekeler haben sich in den vergangenen 20 Jahren in auch in Indien, Kenia und Mauritius engagiert. Dort arbeiten sie gemeinsam mit Bischöfen, Priestern und Ordensbrüdern und -schwestern zusammen. »Im Verlauf wurde es aber zur Gewissheit, dass Äthiopien das Land ist, welches am dringendsten Hilfe benötigt«, erklärt das Ehepaar.

»Wir glauben fest daran, dass uns die Paten und Spender auch weiterhin die Treue halten werden. Wir möchten allen, auch außerhalb der jährlichen Infobriefe, noch einmal für ihre Treue danken.«

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.menschzumensch.org .