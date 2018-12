Noch haben Lisbeth (Ilga Michels) und Theresa (Diana Temme) den neuen Masseur (Jonas Kaufmann) in der Damensauna noch nicht entdeckt und Ursel (Elke Wieners) kann ihn allein für sich in Beschlag nehmen. Foto: Verena Schäfers-Michels

Von Verena Schäfers-Michels

Willebadessen (WB). Zum Auftakt der 20. Saison hat die Theater AG »Vorhang auf« in Willebadessen-Peckelsheim einen Ausflug in den Wellnessbereich unternommen.

Mit ihrem neuen Stück »Der Sauna-Gigolo« von Andreas Wening, das in der Aula der Eggeschule Premiere feierte, servierten die Akteure ihrem Publikum jedoch keine entspannende und ruhige Schmonzette, sondern heizten ihm im ausverkauften Saal mit viel Wortwitz tüchtig ein.

Theater in Peckelsheim: Mit dem Gigolo in der Damensauna Fotostrecke

Foto: Verena Schäfers-Michels

Theresa (Diana Temme), Lisbeth (Ilga Michels) und Ursel (Elke Wieners) sind so richtige Lästerschwestern. Jeden Mittwochnachmittag treffen sie sich im Aqua-Fit Wellnesscenter und lassen kein gutes Haar an Verwandten, Nachbarn und Bekannten. Und sie verkünden ebenfalls schonungslos, was sie voneinander halten.

Saunameisterin plaudert

Saunameisterin Rita Raffke (Tanja Rebmann), die sich lieber selbst ihren Teil denkt, geht das Trio mächtig auf die Nerven, aber für ein nettes Trinkgeld hier und da erträgt sie das Geschnatter dieser Kundinnen. Bis diese nur noch von dem feschen neuen Masseur Sandro (Jonas Kaufmann) behandelt werden wollen und ihr die anderen Kundinnen wegbleiben.

Das führt dazu, dass Rita nun doch aus dem Nähkästchen plaudert und den Ehemännern der Lästerschwestern von deren Kampf um den schönen Masseur erzählt, was diese zum Handeln treibt. Während sich Wolfgang (Daniel Rebmann) einen Plan überlegt und Gerhard (Klaus Jolmes) von der Situation etwas überfordert ist, überspielt Kasimir (Christoph Köneke) mit Sarkasmus seinen Ärger. Nur Dr. Möbius (Paul Arens) ist froh, geschieden zu sein, denn: »Zwischen dieser Sauna und dem Irrenhaus gibt es nur noch einen einzigen Unterschied: die Telefonnummer!«

Deftige Schattenspiele an der Wand

Alle drei Aufführungen des Dreiakters der Theater AG, den Sabine Gröppel und Elisabeth Schorr-Schaaf inszenierten, waren schnell ausverkauft – verdienter Lohn für ein starkes Stück. Das amüsante Spiel der elf Akteure sorgte bei den Zuschauern für schmerzende Lachmuskeln. Zum Teil deftige Schattenspiele, die durch die transparente Wand der Massagekabine zu sehen waren, trieben so manchem Besucher die Freudentränen in die Augen. Für die außerordentlich gut gelungene Kulisse hatte das Bühnenbau-Team viele Stunden investiert. Souffleuse Maja Rodenberg hatte zudem ein eigenes Logo für das Aqua-Fit-Wellnesscenter entworfen.

In der Pause gibt es »Gigolo im Brötchen«

In den Pausen konnten sich die Zuschauer mit einem »Gigolo im Brötchen« stärken. Zur Erfrischung der Gäste stand ein »Saunaaufguss« an der Theke bereit.

Am kommenden Freitag, 4. Januar, findet die letzte Aufführung von »Der Sauna-Gigolo« in der Aula der Eggeschule statt. Auch diese Vorstellung ist bereits ausverkauft.