Willebadessen (WB/sti). Mit einem Weihnachtskonzert hat der Männergesangsverein St. Josef Willebadessen am Sonntagabend das Jahr 2018 ausklingen lassen. In der Pfarrkirche St. Vitus sorgten die Musiker mit Liedern wie »Hymne an die Nacht« und »Jingle Bells« für Begeisterung.

Eröffnet wurde das Konzert von Ulrike Meier-Braunst, die an der Orgel Willem van Twillerts Stück »Toccata« spielte. Im Anschluss daran begrüßte der erste Vorsitzende des Vereins, Michael Hagemeier, die zahlreichen Besucher des Konzerts. »Wir möchten Ihnen besinnliche und erfreuliche Minuten schenken«, sagte er. Hagemeier hieß auch die Ehrengäste, darunter Pfarrer Hubert Lange und den Willebadessener Ortsbürgermeister Uwe Cebul, in der Pfarrkirche willkommen.

Ansprache von Pfarrer Hubert Lange

Pfarrer Hubert Lange, der auch Präses des Männergesangsvereins ist, erinnerte in seiner Ansprache an die Bedeutung des Weihnachtsfests. »Es ist das Fest des Friedens, der Familie und des gemeinsamen Singens«, führte er aus. Denn zu kaum einer anderen Zeit im Jahr werde so viel zusammen gesungen wie in der Weihnachtszeit. »In der anstrengenden Zeit von Weihnachten und dem Jahreswechsel können wir hier nun auch einmal innehalten und in Ruhe nachdenken«, so Lange.

Mit den Liedern »Hoch tut euch auf«, »Lied vor der Krippe« und »Zündet die Lichter der Freude an« folgte dann die erste Darbietung der Sänger des MGV unter der Leitung von Raphael Schütte.

Bläserquartett spielt Händels »Tochter Zion«

Weiter ging es mit Torsten Dierkes, Carsten Rößner, Mario Rieland und Hermann Rieland, die als Bläserquartett Händels »Tochter Zion« und »Fröhliche Weihnacht« von Gisbert Näther präsentierten. Anschließend übernahm wieder der MGV mit Beethovens »Hymne an die Nacht«, Michael Schmolls »Weihnachten in den Bergen« und Wilhelm Hinrichs »Alle Himmel singen«.

Für großen Applaus sorgte auch Helena Plem mit Tschaikowskis »Dumka« am Klavier. Bei seinem zweiten Auftritt des Abends überzeugte dann das Bläserquartett mit dem Stück »Tiefe Harmonie« von Gabriel Kent und Lars Jacobsen. Es folgte »Hört die Jubellieder klingen«, das wieder von den Chormitgliedern aufgeführt wurde, bevor sie »Petersburger Schlittenfahrt« und »Jingle Bells« sangen.

Gemeinde stimmt mit ein

Zusammen mit der Gemeinde stimmte der MGV schließlich den Weihnachtsklassiker »O du Fröhliche« an. Abschließend präsentierte Ulrike Meier-Braunst »Adeste Fideles« an der Orgel und rundete das besinnliche und stimmungsvolle Konzert damit ab.