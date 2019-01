Peckelsheim (WB). Im Alter von 91 Jahren ist an Heiligabend Karl Scheideler aus Peckelsheim verstorben. Der bekannte Schmiedemeister war in der Stadt Willebadessen einer der Letzten seiner Zunft.

Als gelernter Huf- und Wagenschmied übernahm Karl Scheideler in siebter Generation den Familienbetrieb am Wassertor und gehörte damit zu den wenigen Handwerkern, die noch ein Stück Eisen im Feuer zusammenschweißen konnten. Zahlreichen jungen Männern war er Lehrmeister in einer Schmiede, in der immer zwei Schmiedefeuer gleichzeitig brannten.

Im Ruhestand am Amboss

Seine besondere Leidenschaft galt der Arbeit mit den Pferden. Das Anfertigen von Hufeisen für Spezialfälle, zum Beispiel bei Tieren mit Hufkrankheiten oder Gangunregelmäßigkeiten, forderten Karl Scheideler besonders heraus. Deshalb war sein enormes Fachwissen selbst über das Kreisgebiet hinaus sehr gefragt.

Auch landwirtschaftliche Geräte wurden vom Schmiedemeister repariert und Treppen, Geländer, Türen und Tore nach Maß angefertigt. Die Schmiede im Ort war ein willkommener Aufenthaltsort für viele Peckelsheimer. Dort erfuhr man alle Neuigkeiten.

Auch als Rentner kannte Karl Scheideler keinen Ruhestand, sondern zog weiterhin seinen Blaumann an und griff zu Hammer und Amboss, um kleine Gefälligkeiten zu erledigen. Vielen heimischen Grundschülern hat er zudem bei Besuchen in der Schmiede sein Handwerk näher gebracht.

Überall im Ort Spuren hinterlassen

Eines der letzten Projekte, an denen er beteiligt war, war die Sanierung der Turmuhr von Schloss Schweckhausen. Dafür hatte der Peckelsheimer im September seine Schmiede zur Verfügung gestellt – und selbst mit angepackt.

Seine Ehefrau Agnes, die ihn viele Jahrzehnte lang liebevoll umsorgte und im Büro zur Seite stand, starb bereits vor 15 Jahren. Ihren Tod hat er sehr betrauert. Viele Menschen werden sich liebevoll an Karl Scheideler erinnern, denn überall im Ort sind die Spuren seiner Arbeit zu finden. Mit der Familie Scheideler trauern auch der Hiddesser Meier-Verein und der Schützenverein um eines ihrer ältesten Vereinsmitglieder.

Das Seelenamt für Karl Scheideler ist am Dienstag, 8. Januar, um 14 Uhr, in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Peckelsheim. Anschließend folgt die Urnenbeisetzung von der Friedhofskapelle aus.