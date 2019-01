Herr Schneider, Ihr neues Programm heißt »Denke macht Koppweh«. Was bereitet ihnen Kopfzerbrechen?

Martin Schneider: Oh, da gibt es so einiges – und die meisten Sorgen richten sich auf die nahe und ferne Zukunft: Wie lange reicht das Toilettenpapier? Wann bekomme ich Schlupflider? Werde ich im nächsten Leben als Chinesin wiedergeboren?

Sie gewähren dem Publikum darin einen freien Blick ins Oberstübchen, das ist doch sehr privat, oder?

Schneider: Nur auf den ersten Blick, da viele ganz ähnlich verrückte Gedanken hegen. Wer kennt das nicht, dass ihn vollkommen unsinnige Sorgen plagen, die bei näherer Betrachtung vollkommen absurd erscheinen?

Sie geben Tipps, wie man zum Beispiel negative Gedanken einfach wegföhnen kann. Klingt einfach?

Schneider: Ja, zum Beispiel alle körperlichen Aktivitäten bringen einen wieder raus aus dem Kopf. Wer also nachts nicht schlafen kann, weil ihm zu viele Gedanken durch den Kopf schießen, dem empfehle ich eine Runde Sex – oder alternativ, einen Hefeteig zu kneten...

Gibt es eine Kernaussage in Ihrem Programm, mit der Sie das Publikum erreichen wollen?

Schneider: Wir sind viel zu viel mit Denken beschäftigt; damit projizieren wir das Leben meist in die Zukunft. Dabei verpassen wir den jetzigen Augenblick und wir verlieren unsere Lebendigkeit.

Wie entsteht so ein Programm?

Schneider: Zuerst entscheide ich mich für ein Grundthema, das mich selbst auch sehr interessiert.Ich forsche ein wenig, schaue, welche Aspekte mir wichtig erscheinen, und dann suche ich in meinem eigenen Erfahrungsschatz nach passenden, witzigen Geschichten. Im Vordergrund steht natürlich der Comedyaspekt; das Publikum soll sich entspannen und von Herzen lachen können.

Erkenne ich Ihr Programm wieder, wenn ich es zur Premiere gesehen habe und noch einmal gegen Ende der Spielzeit komme – oder verändern Sie es dauernd?

Schneider: Gute Frage! Schon nach dem ersten Jahr hat sich einiges getan. Die letzte Show eines Programms ist tatsächlich recht weit weg von der ersten Premiere. Außerdem ist jeder Abend ein wenig anders, da jedes Publikum anders ist und andere Improvisationen möglich sind.

Was ist der Reiz des Hessischen – Sie nennen es ja auch die hessische Sprachmagie?

Schneider: Im rhein-main-hessischen Dialekt fühle ich mich wohl und kann sprachlich die besten Ergebnisse erzielen. Das Hessisch-Babbele ist für mich eine Art Wellness für Kiefer und Zunge!

Kann man Hessisch lernen oder muss man das im Blut haben?

Schneider: Je jünger man ist, umso besser erlernt man neue Sprachen oder Dialekte. Aber ich bringe es gerne jedem bei, der bei mir einen Babbelyoga- Workshop machen möchte!

Haben Sie bei Auftritten außerhalb Hessens eine Light-Version des Dialekts, weil Sie sonst vielleicht nicht überall verstanden würden?

Schneider: So weit würde ich nicht gehen, aber andersrum lasse ich in meiner Heimatregion- der Wetterau – schon etwas mehr die Dialektsau raus!

Wie hat sich die Kabarett- und Comedy-Landschaft in den vergangenen 40 Jahren verändert?

Schneider: Es sind viel mehr Kolleginnen und Kollegen unterwegs, es gibt eine größere Vielfalt.

