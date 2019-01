Elf Eissener Kegelclubs trafen sich mittags zum Turnierstart. Wie in den vorangegangenen beiden Jahren hatten die Brüder Jakob und Dominik Wiemers wieder ganze Arbeit bei der Vorbereitung geleistet und alle Teilnehmer und Gäste konnten das komplette Turnier im Saal der Kegelkneipe auf einer Leinwand mitverfolgen.

»Poltergeister« siegen

Alle Clubs hatten im Vorfeld fünf Teilnehmer bei den Organisatoren gemeldet, die dann für die Mannschaftswertung mit jeweils zehn Würfen in die Vollen antraten. Nach insgesamt 550 Würfen standen schließlich die »Poltergeister« mit 262 »Holz« als Sieger fest.

Ihnen folgten die jungen Kegler der »Windstärke 9« mit 246 Holz auf Platz zwei. Die Gruppe »Los Pumpos« gelangte mit 242 Holz auf den dritten Platz des Siegertreppchens.

Klaus Koch holt Gold

Am späten Nachmittag ging es dann in die Einzelwertung. Jeder Kegelclub schickte dabei seine beiden stärksten Werfer ins Rennen, die wieder jeder zehn Würfe in die Vollen machen mussten. In der Endrunde standen sich die besten Werfer jedes Clubs gegenüber. Die Endrunde bestand aus Achtel-, Viertel-, Halbfinale und Finale, wobei in jeder Runde zwei Werfer ausschieden.

Nach einem leckeren Abendessen wurden das Endergebnis bekannt gegeben. Die Goldmedaille ging dabei an den besten Kegler, Klaus Koch. Er gehört der Gruppe »Voll daneben« an. Die Silbermedaille erhielt Marion Rottkamp, vom Team »Ladykracher«. Die Bronzemedaille wurde Jan Ewers von den Keglern der »Windstärke 9« verliehen.

Fürs leibliche Wohl war den ganzen Tag über gesorgt, denn jeder Kegelclub hatte sich durch eine Kuchen- und Salatspende eingebracht, während am Abend Schnitzel geliefert wurden. Das Thekenteam versorgte die Gäste.