Von Bettina Peters

Im Saal des Feuerwehrgerätehauses in Peckelsheim konnte Bluhm dabei zahlreiche Mitglieder und Gäste begrüßen. Er gab einen kurzen Rückblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Neben der Wartung und Pflege der Gerätschaften – von Sauerstoffflaschen und Defibrillatoren bis hin zu Geschirr und Besteck – spielten vor allem Einsätze und das Ausrichten von Blutspenden eine Rolle im Jahresgeschehen.

Entwarnung bei der Anfahrt

An ein außergewöhnlicheres Einsatzstichwort erinnerte sich Bluhm in der Versammlung noch gut. Ein Mal war dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes ein sogenannter MANV gemeldet worden. »MANV ist eine Abkürzung. Sie steht für ›Massenanfall von Verletzten‹«, erklärte der Vorsitzende. »Zu unserem Glück wurde aber bereits auf der Anfahrt zum Unglücksort Entwarnung gegeben. So konnten wir schnell wieder einrücken.«

Ebenso außergewöhnlich war die Bombenentschärfung im vergangen April in Paderborn. 26.000 Einwohner mussten damals evakuiert werden. In dem betroffenen Bereich lagen auch vier Krankenhäuser und vier Altenheime. Etwa 1100 Einsatzkräfte und 300 Fahrzeuge waren an dem Tag im Einsatz.

Hilfe bei Bombenentschärfung

Nicht ohne stolz sagte Bluhm: »Unser Ortsverein konnte sogar eine Abschnittleitung übernehmen. So waren wir für etwa 1500 Menschen in Paderborn zuständig und mussten uns auch um die Verpflegung kümmern.« Die nach dem Ende der Evakuierung übrig gebliebenen Lebensmittel haben die Helfer der Tafel in Bad Driburg überlassen.

Insgesamt konnte der Ortsverein Peckelsheim in 2018 an acht Abnahmeterminen in Willebadessen und Peckelsheim mehr als 600 Blutspenden sammeln. Besonders erfreulich waren im vergangenen Jahr der Zuwachs und die Registrierung von Erstspendern gewesen, sagte Reiner Bluhm. 39 Menschen waren das erste Mal zum Blutspenden in die Schulen in Willebadessen gegangen.

Blutspender werden geehrt

»Wir haben die Erfahrung gemacht, dass oft die Eltern bereits langjährige Blutspender sind und diese ihre Kinder nach ihrem 18 Geburtstag mit zum Blutspenden nehmen. Unser Ziel ist es aber auch, Menschen zum Blutspenden zu bewegen, denen das Thema fremder ist«, erzählte Bluhm.

Deswegen nahm der Vorsitzende des Ortvereins die Versammlung zum Anlass sich bei langjährigen Blutspendern zu bedanken. Jens Hüpping und Thorben Vössing spendeten im vergangenen Jahr bereits zum 25. Mal, Anna Beller, Bianca Derenthal, Markus Hilkenbach, Jürgen Seibert zum 50. Mal. Thorsten Hofmann und Franz Josef Ungerland wurden für ihre 75. Blutspende geehrt.

Termine für das Jahr 2019

Theodor Emmerich, Franz-Josef Hausmann, Johannes Kenter, Hans-Dieter Menneke haben sogar 100 Mal Blut gespendet und wurden dafür geehrt. Udo Tewes nahm eine Urkunde für 125 Blutspenden entgegen. Neben einer Urkunde und einer Anstecknadel überreichte Reiner Bluhm an die Blutspender auch noch diverse Präsente als Dankeschön.

Abschließend gab der Vorsitzende noch Termine bekannt. Das nächste Mal lädt der Ortsverein Peckelsheim für Freitag, 18. Januar, in Willebadessen und für Freitag, 22. Februar, in Peckelsheim in die Grundschulen zur Blutspende ein. Blutspender sollten mindestens 18 Jahre alt sein, sich gesund fühlen und einen Ausweis mitbringen. Am Samstag, 15. Juni, bietet das Deutsche Rote Kreuz in Peckelsheim einen Erste-Hilfe-Kursus an.