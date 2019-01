Willebadessen/Düsseldorf (WB). Schüler der Eggeschule Willebadessen haben jetzt Politikunterricht von »echten Profis« bekommen. Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Matthias Goeken besuchten sie den Düsseldorfer Landtag – und erhielten exklusive Einblicke in die Welt der Fraktionen, Plenarsitzungen und Gesetze.

Nach einer kurzen Einführung durch den Besucherdienst in die Aufgaben des Landtages NRW fand eine Besichtigung des Plenarsaales statt. Hier konnten die Schüler erfahren, wo die einzelnen Fraktionen ihren Platz haben und wie die Parlamentsarbeit funktioniert. Dazu wurde die Einbringung eines Gesetzes durch eine Fraktion simuliert, wobei der Ablauf bis zur Beschlussfassung durchgespielt wurde.

Rollenspiel bringt Abläufe im Parlament näher

Die Schüler nahmen dabei die verschiedenen Rollen – vom Landtagspräsidenten über den Ministerpräsidenten bis zu den Fraktionsvorsitzenden – ein. So konnten sie sich in ein Gesetzgebungsverfahren hineinversetzen, dass sie die bei der Vorbereitung im Politikunterricht in der Eggeschule erstmals kennengelernt hatten.

Zum Schluss des Besuches im Landtag hatten die Eggeschüler noch die Gelegenheit, mit dem Landtagsabgeordneten Matthias Goeken zu diskutieren und ihm die verschiedensten Fragen zu stellen.

Zum Abschluss ihres Besuchs in Düsseldorf besuchten die Schüler noch den dortigen Weihnachtsmarkt – ein gelungener Ausklang.