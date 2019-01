Aeham Ahmad, der »Pianist aus den Trümmern«, gastiert am Wochenende auf der Hegge. Foto: Armin Ziegler

Niesen (WB). Zu einem Konzert mit Aeham Ahmad, bekannt als »Der Pianist aus den Trümmern« lädt das Christliche Bildungswerk Die Hegge zusammen mit dem Kommunalen Integrationszentrum Höxter am Samstag, 12. Januar, um 19.30 Uhr auf die Hegge ein.

Aeham Ahmad ist ein palästinensisch-syrischer Pianist. Internationale Bekanntheit erlangte er 2014/2015 durch seine öffentlichen Auftritte im Flüchtlingslager Jarmuk – als »Pianist aus den Trümmern« während des Bürgerkriegs in Syrien. Inzwischen lebt Ahmad als Flüchtling in Deutschland. Durch sein Klavierspiel inmitten der Trümmer des umkämpften Palästinenserlagers Yarmouk bei Damaskus sorgte Aeham Ahmad für internationale Aufmerksamkeit.

Orientalische Volkslieder treffen auf westliche Klänge

In der Zuflucht, die er in Europa gefunden hat, lässt er seine Zuhörer an musikalischer Integration teilhaben: Sein Konzertprogramm lässt orientalische Volkslieder, westliche Klänge und Eigenkompositionen zusammenfließen. Im Focus stehen Stücke seiner Debüt-CD »Yarmouk«, die Aeham Ahmad aber stets abhängig von der Konzertatmosphäre mit Improvisationen verändert – kein Konzert klingt daher wie das andere.

In Deutschland erhielt Aeham Ahmad 2015 den Beethovenpreis und 2017 den Weltmusikpreis »Creole«. Bei dem Solo-Konzert wird es auch kurze Lesungen aus seinem Buch »Und die Vögel werden singen« geben.

Das Konzert findet im Rahmen der »Ermutigungszeit für ehrenamtlich Tätige in der Flüchtlingsarbeit« statt. In dem Seminar sind noch einige wenige Plätze frei (Infos unter Telefon Tel: 05644/400 und 700). Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Um eine Spende wird gebeten.