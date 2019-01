»Die Feuerwehr Altenheerse wurde im Jahre 1929 gegründet«, war von Hubertus Bothe zu erfahren. Es wurde beschlossen, den 90. Geburtstag am 7. September mit einem Familienfest zu feiern. Auch andere Termine des Jahres 2019 waren Thema. Das Osterfeuer auf dem Himmelsberg etwa ist am Samstag, 20. April. Es wird traditionsgemäß von der Feuerwehr ausgerichtet.

Als Termin für den Leistungsnachweis wurde der 4. Mai genannt. Der genaue Ort im Stadtgebiet Warburg wird noch festgelegt. Sonntag, 20. Januar, besteht um 19 Uhr für die Kameraden die Möglichkeit zur Teilnahme an einem ökumenischen Gottesdienst für Einsatzkräfte in Neuenheerse. Das Team der Notfallseelsorger im Kreis Höxter lädt alle Einsatzkräfte in die Kapelle St. Kaspar ein.

Urkunden und Leistungsabzeichen für engagierte Aktive

Im Laufe des Jahres 2018 haben Larissa Bothe, Paul Koop und Fabian Hake am Lehrgang »Funk- und Kartenkunde« erfolgreich teilgenommen. Ebenso nahmen Paul Koop, Nils Rehermann und Fabian Hake mit Erfolg am Maschinisten-Lehrgang teil. Sie erhielten die entsprechenden Urkunden. Für die Teilnahmen beim Leistungsnachweis wurden Paul Koop und Fabian Hake von Stadtbrandinspektor Benjamin Ortmann mit dem Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Bronze ausgezeichnet.

Zu den Gratulanten zählten der Löschgruppenführer Hubertus Bothe, der stellvertretende Löschgruppenführer Dominik Jäger sowie der Bezirksausschussvorsitzende Ralf Hake. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung blieb noch Zeit für viele nette Gespräche.