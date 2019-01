Willebadessen (WB). Kann man mit einem Konzertflügel Flugzeuge fliegen lassen und Bomben werfen? Aeham Ahmad scheint alles mit seiner Musik ausdrücken zu können. Bekannt als »Der Pianist aus den Trümmern« hat er im Christlichen Bildungswerk »Die Hegge« in Willebadessen-Niesen gespielt.

Zusammen mit dem Kommunalen Integrationszentrum Höxter hatte »Die Hegge« zu diesem Abend eingeladen. Knapp 100 Gäste lauschten ergriffen der Musik von Aeham Ahmad. Dagmar Feldmann, Dozentin der Hegge, las passend zu den Stücken aus Ahmads Autobiografie »Und die Vögel werden singen«.

Klavierspiel in den Trümmern

Und so erfuhren die Zuhörenden, wie der im Palästinenserviertel Yarmouk bei Damaskus aufgewachsene Ahmad als Kind durch seinen blinden Vater Abu Aeham beharrlich ans Klavierspielen herangeführt wurde. Alles hätte so schön sein könne, wenn nicht der Krieg in Syrien begonnen hätte.

Von diesem Krieg, in dem die Menschen bald vor Hunger umkamen und immer damit rechnen mussten, von Bomben getroffen zu werden, erzählten Worte und noch mehr das Klavierspiel und Ahmads Gesang. 2014/15 schob Ahmad sein Klavier auf die Straße in die Trümmer von Yarmouk. Durch dieses Foto wurde er international bekannt.

Kein Notenblatt war zu sehen

Ahmad ließ seine Zuhörer auf der Hegge an musikalischer Integration teilhaben. Orientalische Volkslieder, westliche Klänge und Eigenkompositionen flossen zusammen.

Kein Notenblatt war zu sehen, dafür ein Mann, der mit dem Flügel zu verschmelzen schien. Eine ungewöhnliche Performance, bei der man merkte, dass hier jemand nicht nur Musik spielt, sondern Musik lebt. Mit seiner Musik verarbeitet Ahmad alle Freude und alles Leid, improvisiert, schafft bei jedem Konzert neue Variationen und bleibt bei alledem menschlich bescheiden und überaus sympathisch.