Von Daniel Lüns

Müller war von 1982 bis 2002 in Willebadessen als Ortsheimatpfleger aktiv. In dieser Zeit half ihm die Lehrerin Agnes Conze bei seiner Arbeit weiter. »Sie war bei uns geboren und aufgewachsen und kannte sich in der Heimatgeschichte unseres Städtchens gut aus«, erinnert sich Müller. Conze habe ihm einen Waschmittelkarton voller Notizen und Berichte überlassen, die ihre Mutter und Großmutter angefertigt hatten.

»Diese heimatkundlichen Schriftstücke schenkten mir ein Bild der Lebensverhältnisse unserer Vorfahren«, erklärt der Willebadessener. »Es macht schon Sinn, einen Blick auf das Vergangene und Gewesene zu werfen. Es zeigt, dass es die ach so gute alte Zeit nur für Wenige gab.« Die damaligen Lebensverhältnisse seien nämlich, im Vergleich zur heutigen Zeit, schwer und entbehrungsreich gewesen.

1727 wütete in Willebadessen eine Epidemie

1727 zum Beispiel wütete in Willebadessen eine Epidemie. Zwischen dem 9. Januar und dem 31. Oktober starben daran 37 Kleinkinder und 33 Erwachsene. Der Pfarrer vermerkte die Toten im Sterberegister. »Er nannte die Krankheit ›Dysenterie‹«, sagt Müller. Heutzutage ist sie auch als Ruhr bekannt. »Es gab damals den Spruch: ›Abends in schwerer Not, am nächsten Morgen tot.‹«

Am 16. Juli 1838 wiederum wütete ein Großbrand, dem 52 Häuser zum Opfer fielen. Darunter war auch das Rathaus. »Es stand auf dem Platz, wo sich heute unser Ehrenmal für die Opfer der Weltkriege befindet«, sagt der 83-Jährige. »Wenngleich es mit 800 Talern versichert war, wurde es nie wieder aufgebaut.«

In seinem Buch geht Heinrich Müller auf weitere Schicksalsschläge ein, beleuchtet jedoch auch ganz alltägliche Situationen, Erzählungen und heitere Anekdoten. So geht etwa aus dem Lohnbuch des Willebadessener Sägewerkes hervor, dass ein Arbeiter 1935 einen Monatslohn von 135,85 Reichsmark netto bekam – bei einer Arbeitszeit von zehn Stunden am Tag. Wer Neuigkeiten hören wollte, der ging zum Schuster. »Dort wurden allerlei Informationen ausgetauscht«, sagt Müller.

Mär von den volltrunkenen Schweinen

Bestimmt haben die Willebadessener dabei auch die Mär von den volltrunkenen Schweinen gehört. Die lebten bei Heinrich Müllers Nachbarin Berta. Die junge Frau hatte die Tiere, wie damals üblich, mit »Trüppelbier« (Abfallbier aus der Gaststätte) gefüttert. Nur leider war sie bei der Dosierung recht unerfahren...

Große Freude herrschte im Oktober 1969, als Willebadessen als Sieger aus dem Wettbewerb »Unser Dorf soll schöner werden« hervorging. Der Landrat des Kreises Warburg, Joseph Freiherr von Wrede, überreichte dem Bürgermeister der Stadt Willebadessen, Johannes Ortmann, eine Urkunde.

Das Buch »Geschichten der Heimat« von Heinrich Müller gibt es im Schreibwarengeschäft Kleeschulte, Lange Straße 30 in Willebadessen, zum Preis von 15 Euro.