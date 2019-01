Willebadessen (WB). Die Schützenhalle in Willebadessen-Peckelsheim wird beim 23. großen Büttenabend am Samstag, 23. Februar, wieder zur Narrenarena. Karnevalsprinz ist erstmals der amtierende Präsident des Karnevalsvereins »Pickel-Jauh«, Uwe Jonietz.

Die Karnevalszeit steht in diesem Jahr ungewohnt spät an: Somit laufen die Peckelsheimer Narren vom »Pickel-Jauh« erst Ende Februar zur Höchstleistung auf. Regiert wird die Narrenschar von Prinz Uwe I. (Jonietz) sowie seiner Frau Prinzessin Nadin I. (Jonietz). Somit ist erstmals der amtierende Präsident des Vereins auch gleichzeitig Karnevalsprinz. Los geht der närrische Frohsinn beim Büttenabend am 23. Februar. Der Kartenvorverkauf für diesen Auftakt zur Session 2019 beginnt bereits drei Wochen vorher. Kinderprinzenpaar sind Carl I. (Diekmann) und Elisa I. (Mundus).

Der Karneval selbst wird in Peckelsheim mittlerweile in der 30. Session gefeiert. Dem Verein gehören aktuell etwa 250 Mitglieder an. An vorderster Stelle stehen wie bereits erwähnt Prinz Uwe I. (Jonietz) sowie seine Frau Prinzessin Nadin I. (Jonietz). Im nicht-karnevalistischen Leben ist der Prinz Anlagenmechaniker in Scherfede, die Prinzessin Erzieherin im Peckelsheimer Familienzentrum am Park. Für Prinz Uwe I. ist es nach 1995 die zweite Amtszeit als Prinz.

An der Spitze der jüngeren Karnevalisten steht das Kinderprinzenpaar Carl I. (Diekmann) und Elisa I. (Mundus). Eine Premiere stellt das erstmals vierköpfige Hofnärrinnen-Gespann dar: Anne I. (Rodenberg), Michaela I. (Stamm), Sandra I. (Schulze-Rudkoski) und Anja I. (Rudkoski). Alle vier stammen aus Niesen.

Motto »Peckelsheim das ist bekannt, für Narren ein Schlaraffenland«

Ihren ersten großen Auftritt im Peckelsheimer Karneval werden die Tollitäten beim 23. Büttenabend haben. Dieser geht am 23. Februar in der Peckelsheimer Schützenhalle über die Bühne. Diese bunte Abendveranstaltung der Peckelsheimer Narretei steht genauso wie die ganze Session unter dem Motto »Peckelsheim das ist bekannt, für Narren ein Schlaraffenland«. Neben dem Karnevalsverein ist wie immer die Peckelsheimer Feuerwehr Mitveranstalter des Büttenabends.

Programmauftakt ist erstmals schon um 18.11 Uhr, ab 17.11 Uhr ist Einlass in die Schützenhalle. Viele fleißige Hände sorgen im Vorfeld wieder für die Organisation. Geboten werden Sketche, Büttenredner sowie natürlich auch Tanzgruppen. Ein besonderes Highlight wird der Auftritt des Bauchredners und Parodisten Matthias Freyboth sein. Fester Bestandteil des Abends ist auch wieder der Einmarsch der Peckelsheimer Tollitäten mit der Karnevalsgesellschaft. Der Peckelsheimer Spielmannszug bildet den Elferrat.

Peckelsheimer Männerballett

Neben vielen bewährten Programmpunkten gibt es in diesem Jahr wieder die eine oder andere Premiere bei den Teilnehmern. Als Programmpunkte stehen bisher außerdem fest: die Prinzengarde aus Ovenhausen, das Peckelsheimer Männerballett, der Frauenelferrat, die Funkengarde aus Rösebeck sowie die Tanzgruppe Dancing Girls. Nachdem im vergangenen Jahr auch die Saalwette großen Anklang fand, wird es auch diese wieder geben. Ihren allerersten Auftritt wird außerdem die neu gegründete Peckelsheimer Tanzgarde haben.

Das musikalische Salz in der Suppe wird die Band »No Limit« aus Warburg sein. Schon während des Programms werden die beiden Musiker Jürgen Mutz und Bernie Sauerland für den richtigen Ton sorgen. Da aber nach dem mehrstündigen Programm natürlich noch lange nicht Schluss ist, schließt sich danach noch ein Tanzabend an.

Vorverkauf startet am 2. Februar

Die Tickets für den Büttenabend werden erstmals bereits drei Wochen vor dem Büttenabend im Vorverkauf erhältlich sein. Dieser startet am Samstag, 2. Februar, ab 9.30 Uhr. Die Tickets kosten sieben bzw. acht Euro je nach Sitzplatz. Anlaufstelle dafür ist das Café Hunold in Peckelsheim. Außerdem gibt es Karten an der Abendkasse. Um die Wartezeiten beim Vorverkauf gering zu halten, ist der Sitzplan auch auf der Webseite des Vereins unter www.pickel-jauh.de vorab abrufbar.