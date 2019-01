Starke tritt damit in die Fußstapfen von Heinz-Wilhelm Koch, der das Amt ein Jahr lang kommissarisch innehatte und bereits im Vorjahr für seine 25-jährige Vorstandsarbeit als stellvertretender Löschgruppenführer geehrt wurde.

Neben der Wahl für einen neuen stellvertretenden Löschgruppenführer standen auch Ehrungen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung.

Löschgruppenführer appelliert für mehr Interesse an Lehrgängen

Wilfried Ernst wurde vom stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Willebadessen, Michael Rüsing, für die 35-malige Teilnahme am Leistungsnachweis mit einer Urkunde geehrt. Löschgruppenführer Dominik Gockeln wurde für die 15-malige Teilnahme am Leistungsnachweis und für einen bestandenen ABC-Lehrgang ausgezeichnet.

In seinem Jahresrückblick erinnerte Dominik Gockeln an die Termine der Löschgruppe Helmern im vergangenen Jahr. Dabei betonte der Löschgruppenführer die gute Zusammenarbeit mit der Löschgruppe Altenheerse beim Leistungsnachweis in Lütgeneder, bei dem man zusammen eine Gruppe stellen konnte.

Auch an die gemeinschaftlichen Monatsübungen mit anderen Ortschaften erinnerte Gockeln. Über eine große Beteiligung am Stadtfeuerwehrfest in Willebadessen freute sich der Löschgruppenführer sehr. Weiter appellierte der 32-Jährige an seine Kameraden Lehrgänge zu besuchen, um sich fortzubilden.

Sturm Friederike hat für viele Einsätze gesorgt

Aus der Versammlung heraus entsprang der Wunsch, wieder aktiver im Ort zu werden und einen Martinsumzug sowie ein Osterfeuer zu organisieren. Daraufhin machte der Vorstand klar, dass helfende Hände benötigt werden, um solche Aktivitäten durchführen zu können.

Michael Rüsing bedankte sich in seinen Grußworten für die geleistete Arbeit der Löschgruppe und blickte auf ein Jahr voller Einsätze im Stadtgebiet zurück. Die Feuerwehr Helmern selbst rückte zu mehreren technische Hilfseinsätzen, nicht zuletzt aufgrund von Sturm Friederike, mit ihrem Einsatzwagen aus.