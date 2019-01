Zwischen Aktenordnern und Gesetzesbänden: Warburgs Stadtkämmerer Klaus Weber in seinem Büro in der Verwaltung. Sein Vorschlag bei der Landesregierung, kleine Kommunen von den so genannten Konzernabschlüssen zu befreien, war erfolgreich. Weber will trotzdem weiter gegen Bürokratie kämpfen. Foto: Timo Gemmeke

Von Timo Gemmeke

Warburg (WB). Klaus Weber, Kämmerer der Stadt Warburg, wehrt sich gegen die Bürokratie in der Verwaltung. Sein erster Einwand beim Land war erfolgreich – und könnte pro Jahr mehrere Millionen Euro an Steuergeldern einsparen.

Webers Vorschlag bei der Landesregierung bezieht sich auf die so genannten Konzernabschlüsse, die Kommunen bisher immer zum Jahresende vorlegen mussten. Dabei werden die Finanzen einer Stadt mit denen aller Tochtergesellschaften zusammengefügt und als Gesamtbild dargestellt – laut Klaus Weber die »Königsklasse des Rechnungswesens«.

Alle Daten miteinander abzugleichen, sei schwierig und ebenso aufwendig. »Für kleinere Kommunen ist es oft so schwierig, dass viele einen externen Wirtschaftsprüfer brauchen«, erläutert Weber. Kosten die dadurch entstehen, fallen wieder auf den Steuerzahler zurück. Dazu kommen noch die Arbeitsstunden der zuständigen Verwaltungsmitarbeiter. »Einen Konzernabschluss zu erstellen, ist quasi Saisonarbeit«, sagt Weber. Bis zu drei Monaten seien die Mitarbeiter in dem Verfahren jeweils damit beschäftigt. Das dauere auch so lange, weil die Unternehmen ihre Daten erst aufwendig bündeln müssten. Weber ist sich sicher: Von dem Verfahren profitieren nur große Kommunen mit vielen Tochtergesellschaften, die einen Überblick über die Jahresfinanzen sonst gar nicht schaffen könnten.

In eigener Sache

Dass kleine Kommunen – darunter auch Warburg – weiter mit der aus seiner Sicht »sinnlosen Mehrarbeit« belastet werden, wollte Weber nicht länger hinnehmen. 2016 fragt er zum ersten Mal beim Land an, die Städte größenabhängig zu erlösen. Eine zufriedenstellende Antwort bekommt Becker nicht. Also schreibt er einen Artikel in einer Fachzeitung für kommunales Haushalts- und Wirtschaftsrecht, darin seine Vorschläge zur Neuregelung: größenabhängige Befreiung der Kommunen, vereinfachte Darstellung der Finanzen, eigenes Entscheidungsrecht über die Wahl des Verfahrens. Das Echo aus den eigenen Reihen ist positiv, in der Politik regt sich aber weiter nichts.

Treffen mit der Ministerin

Nach der Landtagswahl 2017 schreibt Weber der neuen Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, Ina Scharrenbach. Wenige Wochen später bekommt er eine Antwort – und eine Einladung zum Vier-Augen-Gespräch mit der Ministerin. »Wir konnten uns sehr konstruktiv austauschen, weil auf beiden Seiten genug Vorkenntnisse vorhanden waren«, erzählt Weber. Scharrenbach war selbst mehr als zehn Jahre lang Angestellte bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – »sie kannte die Entwicklung und Sinnlosigkeit des Themas«. Scharrenbach geht daccord mit Webers Vorschlägen. Seit 1. Januar dieses Jahres gilt die Neuregelung nun landesweit.

Steuergelder sparen

Damit können Verwaltungen nicht nur Arbeitskraft, sondern auch Geld sparen. Allein die nach Angaben des Landes etwa 2000 ausstehenden Konzernabschlüsse der vergangenen Jahre würden etwa 50.000 Euro kosten – pro Anfertigung. Ob die ausstehenden Abschlüsse nach Inkrafttreten der Neuregelung dennoch abgearbeitet werden müssen, sei derzeit unklar, sagt Weber. »Für mich ist das verbranntes Steuergeld. Aber auch dort wird man sich bestimmt im Interesse aller Beteiligten einigen können.« In NRW könnten bei einem Verzicht mehrere Millionen Euro Steuergelder eingespart werden – zuzüglich der Abschlüsse, die in Zukunft nicht mehr nötig sein werden.

Digitalisierung als Chance

Insgesamt, so schätzt Weber, profitieren von der Neuregelung etwa 320 der 400 Kommunen in NRW. »Befreiungen in diesem Umfang gibt es in keinem anderen Bundesland«, sagt er. Trotzdem möchte der Kämmerer nicht aufhören, sich gegen die Bürokratie in der Verwaltung zu wehren. »Bevor der Vorschlag durchgekommen ist, waren viele Kämmerer der gleichen Meinung – aber nie hat sich jemand dazu geäußert. Das geht auch anders, wie man sieht«. Besonders die Digitalisierung biete viele Chancen, unnötige Arbeitsschritte und Verfahren abzuschaffen – für Weber eine »Revolution in der Verwaltung«. Der erste Schritt dahin ist dem Warburger jetzt schon gelungen.