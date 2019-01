Das neue Dreigestirn besteht aus (von links): Bauer Guido I. »Der stille Genießer« (Guido Niewels), Jungfrau Mirko I. »Die zarteste Versuchung« (Mirko Struck) und Prinz Erwin I. »Der rastlose Rentner« (Erwin Eschenberg). Sie werden an den tollen Tagen auftreten.

Willebadessen (WB). Nur noch wenige Wochen, dann erreicht der Straßenkarneval der Willebadessener Karnevalsfreunde (WKF) in der Eggestadt seinen Höhepunkt. Die Vorbereitungen hierfür laufen seit langer Zeit auf Hochtouren.

Im Mittelpunkt des Willebadessener Karnevals steht sicherlich das WKF-Dreigestirn. Als einziges offizielles Dreigestirn im Umkreis ist das Trio das Aushängeschild des Vereines und ein gern gesehener Gast bei den Veranstaltungen der befreundeten Karnevalsvereine – über die Grenzen des Kreises Höxter hinaus. So hat das Dreigestirn alleine am Karnevalswochenende mehr als 20 Termine zu bewältigen. »Hinzu kommen in den Wochen zuvor viele Samstagstermine«, erklärt Dreigestirns-Macher Uwe Cebul. »Aber das machen wir alle gerne.«

Prinz, Jungfrau und Bauer stehen bereit

Das Willebadessener Dreigestirn setzt sich in diesem Jahr wie folgt zusammen: Erwin Eschenberg ist seine Tollität Prinz Erwin I. »Der rastlose Rentner«, ein karnevalistisches Urgestein. Schon in den Reihen des Vorgängervereins WCV aktiv, war Eschenberg als Gründungsmitglied und Gründungsvorsitzender der WKF für den Fortbestand des Willebadessener Karnevals verantwortlich.

Guido Niewels ist im Verein bisher vor allem als »fleißiges Bienchen« aktiv gewesen. Als ausgebildeter Tischler und langjähriger Kundedienstmonteur im Möbelbereich war er stets Dreh- und Angelpunkt beim Bühnen- und Wagenbau. Niewels ist »Macher, kein Redner«. Seine Bezeichnung ist daher: Seine Deftigkeit Bauer Guido I. »Der stille Genießer«.

Mirko Struck ist seit Gründung des Vereins im Vorstand aktiv. Zuerst als Geschäftsführer später und aktuell als Vorsitzender. Struck arbeitet als Sparkassenfachwirt bei der Sparkasse Höxter in der Warburger Filiale. Das Entfernen seines Bartes spiegelt sich seinem offiziellen Titel wieder: Ihre Lieblichkeit Jungfrau Mirko I. »Die zarteste Versuchung«.

Für »ihre« Jungfrau hat sich die Sparkasse etwas Besonderes einfallen lassen: Sie wird am 22. Februar, 16 Uhr, in der Bankfiliale in Willebadessen in Bonbons aufgewogen. Diese werden dem Verein als Wurfmaterial zur Verfügung gestellt. Wie viel das sein wird? »Über Gewicht und Alter sprechen Frauen nicht«, sagt Struck mit einem Augenzwinkern.

Altweiberfastnacht steht an

Die tollen Tage beginnen mit der Altweiberfastnacht am Donnerstag, 28. Februar. Dabei stellen die Willebadessener Karnevals-Freunde ihr Dreigestirn in den Kindergärten, Schulen und Unternehmen vor. Auch werden die beiden Senioreneinrichtungen besucht. Gegen etwa 15 Uhr besucht der Verein den Rathaussturm der befreundeten Karnevalisten vom »Pickel-Jauh« in Peckelsheim.

Party für die Damen

Zum Abschluss des Tages laden die Willebadessener Karnevals-Freunde die Damenwelt in den kleinen Saal der vereinseigenen Stadthalle ein. Dort wird bei guter Musik auch ein Programm geboten. Neben der Schlüsselübergabe gehören die Auftritte von drei Männerballetts dazu: die WKF »Egge Nice Guys«, die »Drohndancer« der Freunde vom Karnevalsverein »Brakel Radau« sowie die »Drei-Promille-Garde« aus der Börde. Los geht’s um 19.11 Uhr. Zutritt für Männer ist erst ab 23 Uhr. »Es sei denn, sie schaffen es, sich gut verkleidet durch die strengen Zugangskontrollen zu mogeln«, sagt Vorsitzender Mirko Struck. Er selbst versuche es als Jungfrau.

Großer Karnevalsumzug

Das Highlight der Session ist der große Umzug am 3. März, dem Karnevals-Sonntag. Ab 14.11 Uhr wird sich der närrische Lindwurm durch die Straßen des hübschen Eggestädtchens schlängeln. Bereits ab 13.30 Uhr wird der Moderator und DJ Jörg Bodemann die Besucher mit Musik aufwärmen. Vom Moderationswagen werden die Gäste dann auch mit Informationen zu den Fußgruppen und Motivwagen versorgt.

Anmeldungen zum Umzug sind möglich bei Uwe Cebul, Telefon 0151/10603017 oder 05646/942588, oder bei anderen Vorstandsmitglied der WKF. Ob Motivwagen oder Fußgruppe – der Verein freut sich über jede Teilnahme. Die WKF stellen den Gruppen Pappen für den Wagenbau usw. zur Verfügung. Auch ist geplant, bei Bedarf in der Halle das Gestalten der Pappen zu ermöglichen.

Infos für Zug-Teilnehmer

Eine Info-Veranstaltung für alle Teilnehmer, die beim Karnevalsumzug mitmachen, ist für Sonntag, 17. Februar, 15 Uhr, in der Sportsbar an der Stadthalle in Willebadessen geplant. Dort werden die Teilnehmer bei Kaffee und Gebäck über die ordnungsbehördlichen und organisatorischen Bedingungen unterrichtet.