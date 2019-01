Von Bettina Peters

Die Begeisterung für das Schützenwesen teilen die neuen mit den langjährigen Mitgliedern.

Schützenverein verbindet Menschen

Markus Harlach, ausgezeichnet für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft, sagte: »An unseren Schützenvereinen schätze ich besonders die Kameradschaft. In einem kleineren Ort wie Willebadessen hält der Schützenverein zudem die ganzen Traditionen aufrecht – insbesondere das Vitusfest gestalten wir mit. Das gefällt mir.«

Genauso begeistert ist auch Neumitglied Matthias Bannenberg. Er kommt ursprünglich aus dem Nachbarort Neuenheerse und lebt schon seit einigen Jahren in Willebadessen: »Ich finde es klasse, dass ich mich im Schützenverein gemeinsam mit meinen Schützenbrüdern für Willebadessen begeistern und engagieren kann. Willebadessen ist meine Heimat. Durch Schützenfest und König­schießen feiere ich mit Menschen, die mir wichtig sind. Das stärkt unsere Gemeinschaft.«

Schützen feiern Messe in der Pfarrkirche

Unter der Leitung von Präses Hubert Lange hatten die Mitglieder des Schützenvereins am Freitagabend zunächst die Heilige Messe in der Pfarrkirche gefeiert, um dann im Anschluss in die Stadthalle in Willebadessen zu ziehen.

Schmidt freute sich, dass sowohl der Vorstand der Jungschützenbruderschaft St. Johannes mit ihrem König Dominik Hesselmann sowie der kommandierende Vorstand der St.-Sebastian-Bruderschaft mit ihrem König Thomas Schlitt seiner Einladung gefolgt waren.

Der Musikverein Willebadessen verschönerte den Ansetzabend klangvoll und sorgte mit einer breiten Auswahl an Musik für gute Unterhaltung.

Mario Schmidt nutzte den Ansetzabend, um langjährige Schützenbrüder für ihre Zeit in der St.-Sebastian-Bruderschaft zu ehren.

Auszeichnung für 25 Jahre

Wilhelm Bieling, Franz Josef Brinkmann, Heinz Diekmann, Reiner Diekmann, Martin Ernst, Erwin Eschenberg, Guido Gell, Markus Hagemeier, Dietmar Hake, Markus Harlach, Wilfried Knoke, Christian Koch, Wolfgang Reifer, Rüdiger Sasse und Walter Überdick halten dem Schützenverein bereits seit 25 Jahren die Treue.

50 Jahre Mitglied im Verein

Über eine Auszeichnung für ihre 50-jährige Vereinsmitgliedschaft freuten sich Johannes Arens, Josef Hartmann, Gerd Nowak, Heinrich Rustemeier, Wilhelm Sasse, Franz Josef Schrader und Peter Wandel.

Hans Schreckenberg ist seit 60 Jahren Schützenbruder

Hans Schreckenberg ist bereits seit stolzen 60 Jahren Schützenbruder des Schützenvereins St. Sebastian.

Im Rahmen des Ansetzabends werden neue Schützenbrüder – die entweder aus der Bruderschaft St. Johannes übertreten oder sich als Neumitglied vorstellen – in die Schützenbruderschaft St. Sebastian aufgenommen.

Neue Mitglieder aufgenommen

Die Anwärter mussten den Anwesenden ihre Eignung als Schützenbruder unter Beweis stellen und ihr Können im Tanz, Gesang und in der Trinkfestigkeit zeigen, bevor sie als Schützenbrüder in die Altschützengemeinschaft aufgenommen wurden. Matthias Bannenberg, Jürgen Prochnow und Andreas Gockeln stellten sich den Heraufforderungen.

Den Tag nach dem Ansetzabend nutzten die Schützenbrüder, um ihre Jahreshauptversammlung abzuhalten und mit Gästen einen Tanzabend in der Stadthalle zu feiern.