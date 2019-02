Mit 75 Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr einen Saunabrand in einem Wohnhaus in Löwen. Foto: Löschzug Peckelsheim

Willebadessen (WB/dal). Zahlreiche Feuerwehr-Einheiten aus der Stadt Willebadessen sind am Samstagnachmittag nach Löwen alarmiert worden. Dort stand im Keller eines Wohnhaus in der Lindenstraße eine Sauna in Flammen. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.