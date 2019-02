In der Ausstellung sollen zum Beispiel Demonstrationswände oder Querschnitte gezeigt werden, in denen Holzfasern, Zellulose oder auch Lehm statt Glas- oder Steinwolle verbaut wurden. Führungen werden angeboten. In einem zweiten Teil des Projektes sollen Referenten das Thema »Bauen und Wohnen mit Holz« vermitteln. Dafür sind zehn Info-Veranstaltungen geplant, die kreisweit angeboten werden. Vier der Veranstaltungen sollen sich in Form an ein Fachpublikum richten, sechs Termine stehen interessierten Bürgern offen.

Die Schulungen sind noch in Planung. Voraussichtlich ab dem Frühjahr stehen die Termine fest.