Gegen 8.15 Uhr war sie in Richtung Willebadessen unterwegs, als sie in den linken Straßengraben geriet, gegen eine Böschung prallte und über die Fahrbahn hinweg in den rechten Graben schleuderte. Die Fahrerin konnte ihr Fahrzeug selbstständig verlassen, wurde aber in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford erlitt einen Totalschaden.