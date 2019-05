Willebadessen (WB/vsm). Wer am Samstag in Eissen die Schätze in allen 25 Garagen durchforsten wollte, der musste schon ein paar Stunden Zeit investieren und konnte sich im Anschluss dafür loben, einen ausgiebigen Spaziergang durch den Ort gemacht zu haben.

Beim 2. Garagenflohmarkt im Hüssenbergdorf hatten die Bewohner ihre Garagen aufgeräumt und vom Dachboden, aus dem Keller und in vergessenen Schränken Utensilien zusammengesammelt, die nun für einen neuen Besitzer auf Hochglanz poliert und präsentiert wurden.

»Die Kenner standen auch schon um Punkt 10 Uhr auf der Matte«, berichtet Kerstin Saken aus der Winkelstraße, die sich darüber freute, in der Mittagszeit schon gut verkauft zu haben. Gemeinsam mit ihrer Schwägerin erweckte sie vor allem das Interesse der kleinen Besucher, denn sie bot größtenteils Spielzeug an.

Zwischenstopp einer Hochzeitsgesellschaft

Einen spontanen Zwischenstopp legten die Gäste einer Hochzeitsgesellschaft aus Willebadessen ein. »Wir waren auf dem Standesamt, und als wir durch Eissen kamen, dachten wir, was ist denn hier los?«, erzählt Mirko Struck. Er beschloss, mit seiner Gruppe, die Garagen zu durchforsten. „Das ist eine coole Aktion«, sagt er.

Zur Stärkung gab es für die Besucher Würstchen, Kuchen und Getränke an der Hüssenberghalle, Der Erlös kommt der KFD zugute.

Selbst gemalten Bilder im Angebot

Gleich zwei Garagen öffnete Kathrin Becker – und sie hatte sich wirklich Mühe gegeben, diese zu einem Blickfang zu machen. Dazu trugen ihre selbst gemalten Bilder bei, die sie zum Verkauf anbot. Zudem hatte sie Geburtstagskalender und Postkarten im eigenen Design drucken lassen, die das Interesse der Besucher weckten.

Auch eine große Anzahl von selbst gestrickten Socken waren ausgelegt. »Die stricke ich in der Nachtschicht, um mich zu beschäftigen«, erklärt die Kinderkrankenschwester, die in der Palliativpflege arbeitet. Die Bilder zu malen, helfe ihr, ihre Eindrücke zu verarbeiten. Den Erlös des Tages will sie dem Kirchberghof in Herlinghausen spenden, wo sie sich auch ehrenamtlich engagiert.

Ebenfalls nicht für die heimische Kasse sammelte Norbert Feller, Vorsitzender der Bezirksgruppe Warburg-Scherfede des Deutschen Pudel-Klubs. Am 14. Juli ab 11 Uhr veranstaltet sein Klub ein Hunderennen auf dem Gelände in Scherfede, und bis dahin soll alles auf Vordermann gebracht werden. Dafür brachten die 30 Mitglieder des Pudelklubs ausgediente Kaffeemaschinen, ein Keyboard, Rasenmäher, Glas und Porzellan zu den Fellers, um den Erlös in einen neuen Zaun zu investieren. »Durch den Sturm sind bei uns einige Äste abgeknickt und der Zaun kaputtgegangen«, erläutert Erika Thuß. Die Pudelfreunde freuen sich im Juli auf viele Besucher und Hunde aller Rassen.

»Heißer Draht« für Dorfgemeinschaft

In der Siedlung gab es bei Familie Tewes ein Unikat zu erstehen. Vor über zwanzig Jahren hatte Rudolf Tewes für die Dorfgemeinschaft einen »Heißen Draht« angefertigt. Dafür baute er in einen Hängeschrank eine Autobatterie, eine Hupe und einen Scheinwerfer ein. Wer beim Spielen den heißen Draht berührte, der bekam laute Hupgeräusche zu hören und das Licht leuchtete auf. »Später wurde ein Autoradio nachgerüstet, weil uns das Hupen so auf die Nerven ging«, erzählte Sohn Christian Tewes. Auf vielen Dorffesten hat das Spiel die Kinder amüsiert, nun jedoch einige Jahre in der Garage vor sich hin gestaubt. »Zum Wegwerfen ist es einfach zu schade«, findet Tewes.

Ausgefallener Schmuck

Ausgefallenen Schmuck erwarb Heidrun Deitmer aus Borgen­treich bei Uli Engemann. »Die Ringe sind sehr schick und apart«, lobt sie. Engemann stellt Ringe, Armreifen und Anhänger aus altem Silberbesteck her. »Das ist ein Hobby von mir«, erklärt er: »Die Ringe werden poliert oder mattiert. Manche auch gehämmert. Aus einem Löffel habe ich schon ein Gingkoblatt gearbeitet oder mache Serviettenringe aus Gabeln.« Interessant ist es für Engemann, Einzelstücke herzustellen.

Beim Verkauf in der Garage half ihm Enkelin Finja, die dafür extra aus Detmold gekommen war, weil ihr der Garagenflohmarkt bereits im vergangenen Jahr solchen Spaß gemacht hatte.