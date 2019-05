Von Astrid E. Hoffmann

Das Kirchbergfest in Schweckhausen, das alle zwei Jahre stattfindet, war für Maria und Hubert Deventer der letzte Tag im Küsterdienst. »Ein offizieller Nachfolger steht noch nicht fest, aber es gibt schon Gespräche«, weiß Kirchenvorstand Ludger Scholz.

Als Maria Deventers Vater, Josef Werneke, aus der russischen Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, war es ihm eine Herzensangelegenheit, dass in Schweckhausen eine Kirche gebaut wird. Errichtet wurde die Kirche Maria Mittlerin aller Gnaden 1951. Der erste Küster im Dienst war damals Josef Werneke.

Ehepaar mit über 80 Jahren noch fit

Seine Tochter Maria hat ihn bei seiner Arbeit schon seit 1955 unterstützt. Diese Tradition setzte sich im Hause Deventer fort. Hubert Deventer heiratete vor 59 Jahren seine Maria in der Schweckhausener Kirche. Die Töchter Christiane und Maria wurden dort getauft. In den vergangenen Jahren standen die Töchter ihren Eltern im Küsteramt zur Seite. Die Vor- und Nachbereitungen für die Messe, die Pflege der Kirchenräume, die Gestaltung der Beete um die Kirche, Rasen mähen und Büsche schneiden: Wenn etwas zu tun war, waren Deventers da. »Auch mein Bruder Franz Werneke war stets zur Stelle, wenn eine helfende Hand gebraucht wurde«, berichtete Maria Deventer. Die 83-Jährige und ihr Ehemann (82) sind zwar noch fit. »Aber die Kräfte haben natürlich nachgelassen und manche Arbeit wird einfach zu schwer«, sagte Hubert Deventer.

»Danke«-Lied und Rosen zum Abschied

»Das Wort Küster kommt von Kustos, welches Wächter bedeutet. Diesen Dienst haben sie 150-, wenn nicht sogar 200-prozentig ausgeführt«, sagte Pfarrer Hubert Lange. Dies belegen auch die Erinnerungen des Ehepaares selbst. So stand 1984 die Renovierung des Altarraumes und des Bodens an. Damals war Pfarrer Jürgen Hülseweh in der Gemeinde tätig. Küster Hubert Deventer baute den Altar um und legte die Bodenplatten. »Tagsüber habe ich auf dem Bau gearbeitet, abends und am Wochenende in der Kirche«, erinnert sich der gelernte Maurer. Zur Einweihung sei der Paderborner Weihbischof Paul Consbruch (1930 bis 2012) gekommen und zum Kaffee bei Deventers zu Hause geblieben.

Mit einem großen Präsentkorb und Blumen wurde Maria und Hubert Deventer gedankt. Zur kleinen Feier vor der Kirche sangen alle Gäste das von der Nichte Regina Werneke umgedichtete Lied »Danke« und überreichten anschließend noch Rosen. Passend dazu schlug die Kirchturmglocke zwölf Mal.