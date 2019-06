An der Ackerscheune in Willebadessen sind die ersten Möbelstücke angeliefert worden. Theresa Weber und Werner Rüger von der Firma Klaus Bartels Echtholzdesign aus Thurnau (Bayern) tragen hier einen Bettkasten ins neue Hotel. Foto: Daniel Lüns

Willebadessen (WB/dal). An der Ackerscheune in Willebadessen sind am Montag die ersten Möbel angeliefert worden.