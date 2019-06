Von Timo Gemmeke

Willebadessen (WB). Mit einem Familienzentrum will die Grundschule an den 7 Quellen in Willebadessen nicht nur Kinder und Eltern stärker in den Schulablauf einbinden. Auch die Ortsgemeinschaft soll von dem Projekt profitieren. Landesweit leisten das Schulamt und der Kreis damit Pionierarbeit.

Bislang gibt es im Kreis Höxter 65 Familienzentren, jedoch ausschließlich in Kindertageseinrichtungen. »Familienzentren in Schulen gibt es bisher nur in Ballungszentren, in denen auch die Infrastruktur besser dafür ausgelegt ist«, sagt Beate Bee, Leiterin der Schule an den 7 Quellen. »Mit der Einrichtung an einer Grundschule nehmen wir im ländlichen Raum eine Vorreiterrolle ein«, ergänzt Ideengeber Schulrat Hubertus Gockeln. »Damit ist der Kreis Höxter die einzige Region in NRW, in der es ein Familienzentrum an einer Grundschule gibt.«

Vernetzung von Kita und Grundschule

Konkret fußt das Familienzen­trum auf drei thematischen Pfeilern: Elternarbeit, Vernetzung von Kita und Grundschule sowie einem Schwerpunkt auf mathematisch-naturwissenschaftliche sowie musisch-ästhetisch-kreative Erziehung. Dazu sollen jeweils verschiedene Angebote zur Betreuung, Bildung und Beratung gebündelt werden.

»In puncto Elternarbeit planen wir verschiedene Nachmittagsangebote, beispielsweise ein Elterncafé zum Austausch«, erklärt Beate Bee. Auch Vorträge zu Themen wie Mediennutzung und anderen erzieherischen Komplexen sollen angeboten werden. Als Kooperationspartner hätten sich mehrere Vereine gemeldet, die mit neuem Nachwuchs von einer »Win-Win-Situation« profitierten, so Bee.

Um den Übergang von der Kita zur Grundschule für alle Beteiligten einfacher und effektiver zu gestalten, sollen beispielsweise Kennenlernrunden stattfinden. »Angedacht sind auch Patenschaften, bei denen unsere Schüler die Patenschaft für ein Kindergartenkind übernehmen und ihm diese neue Welt zeigen«, erklärt Bee. Eine derartige Beziehung stärke beide Seiten: der Grundschüler übernehme Verantwortung, das Kindergartenkind erhalte einen Ansprechpartner auf Augenhöhe. Derzeit seien Kooperationen mit beiden Einrichtungen im Ortsteil Willebadessen – der Kita St. Vitus und der Kita »Zipfelmütze – geplant, so Bee.

Heimische Vereine unterstützen Projekt

Beim Schwerpunkt auf mathematisch-naturwissenschaftliche sowie musisch-ästhetisch-kreative Erziehung sollen wieder heimische Vereine das Projekt unterstützen. Kooperationen mit dem Verein Natur und Technik, dem »Haus der kleinen Forscher« oder lokalen Künstlern seien geplant, so Bee. »Wir können uns auch eine Lesung mit einem Kinderbuchautor oder den Besuch eines Theaters vorstellen.« Für Vorlesestunden könnten außerdem Senioren akquiriert werden. Bee: »Wir wollen die ganze Ortsgemeinschaft in das Projekt einbeziehen. Alle Projekte werden – je nachdem wie erfolgreich sie sind – nach und nach ausgebaut.«

Betreut wird das Projekt von einer Lenkungsgruppe, bestehend aus Vertretern der Reinhard-Mohn-Stiftung, des Kreises Höxter, dem Schulrat, der Kita-Leitungen und des Schulträgers. Die schulische Steuergruppe, bestehend aus Schulleiterin Beate Bee und den Lehrern Angelika Flore und Christoph Köneke, plant und gestaltet die konkreten Projekte in der Schule. Extra für das Projekt wurde zudem Sabine Husemann-Wiegard als Sozialarbeiterin am Familienzentrum über die AWO eingestellt.

Reinhard-Mohn-Stiftung fördert Vorhaben

»Für den Bildungserfolg von Kindern ist es entscheidend, wie sich Eltern und Schulen verständigen und abstimmen, damit die individuelle Förderung gelingt«, sagt Rüdiger Bockhorst, Verantwortlicher der Reinhard-Mohn-Stiftung für Projektarbeit. Die Stiftung fördert das Vorhaben in den ersten vier Jahren mit insgesamt 200.000 Euro. Die Stadt Willebadessen steuert jährlich 8.000 Euro dazu.

Das Projekt läuft bis 2023, wird wissenschaftlich begleitet und von einer Hochschule ausgewertet. Die Ergebnisse sollen für weitere Schulen im Kreis Höxter genutzt werden. Bei erfolgreichem Verlauf ist eine Verlängerung der Laufzeit bis 2025 möglich. Eine Auftaktveranstaltung ist am Samstag, 21. September, geplant.