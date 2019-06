Nach dem Schrein des heiligen Vitus wird auch das Allerheiligste in der Monstranz von Domvikar Dr. Rainer Hohmann bei der Vitusprozession mitgeführt. Nach dem Prozessionsabschluss in der St. Vitus-Pfarrkirche wird der Verstorbenen gedacht. Foto: August WIlhelms

Von August WIlhelms

Im Mittelpunkt des Vitusfestes stand dabei das Festhochamt, das von Karin Spork auch mit einem großen Schatz an St.-Vitus-Liedgut an der Orgel musikalisch begleitet wurde, und die anschließende Vitusprozession mit der St. Johannes- und St. Sebastian-Schützenbruderschaft sowie hunderten Gläubigen.

Pfarrer Hubert Lange konnte zahlreiche Gottesdienstbesucher zum Festhochamt in der mit Girlanden und vielen Blumen geschmückten St.-Vitus-Pfarrkirche willkommen heißen; unter ihnen auch viele ehemalige Willebadesser und Gläubige aus der Umgebung. Sein besonderer Gruß galt Bürgermeister Hans Hermann Blum, dem Hauptzelebranten Domvikar Dr. Rainer Hohmann aus Paderborn sowie den beiden Diakonen Dirk Gellert und dem aus Willebadessen stammenden Heinrich Sprenger aus Heide.

In seiner Festpredigt stellte Domvikar Hohmann die oft auch in Bezug auf Kirche aufkommende Frage: »Was habe ich davon?« Am Beispiel des heiligen Vitus zeigte der in der Priesterfortbildung tätige Seelsorger die Bedeutung von Idealisten und dem Streben nach Idealen auf. Wichtig sei dabei, dass man trotz vieler Widerwärtigkeiten seinen Idealen für eine gute Sache mit Liebe folge, wie es auch der Schutzpatron der Willebadesser Kirche getan habe. »Gottes Wille zu tun ist eine Kraftquelle«, stand für Domvikar Dr. Rainer Hohmann dabei fest.

Zum Beginn der Messfeier intonierte der Musikverein beim feierlichen Einzug der Geistlichen und Messdiener den Vitustusch, der immer wieder den besonders würdevollen Anlass dieses außergewöhnlichen Festes zum Ausdruck bringt. Dies wurde den Besuchern des Gottesdienstes auch schon beim Gang zur Kirche deutlich. Denn auf der Langen Straße bis hinein in die Straße Zur Vituskapelle breitete sich auf einer Länge von 500 Metern ein farbenfroher Blumenteppich auf der Fahrbahn aus, der von der Feuerwehr durch Umleitungen vor dem Befahren geschützt wurde.

Bereits am frühen Sonntagmorgen waren dazu viele fleißige Hände am Werk, um mit Blumen und Grün den vor Jahrzehnten noch in vielen Orten üblichen Teppich mit christlichen Symbolen für die Sakramentsgruppe zu gestalten. Das Ausmaß des Teppichs zur Vitusprozession wurde allerdings anderorts auch früher kaum erreicht.

Anschließend zog die große Schar der Gläubigen mit der Monstranz und dem Vitusschrein singend und betend über die prachtvoll geschmückte Lange Straße zur ersten Station an der Friedhofskapelle. Weitere Stationen waren dann die Vituskapelle und von dort durch das von Wreden’sche Waldgebiet zur Station Am Paschenberg und letztlich der Schlosshof.

Nach dem Prozessionsabschluss in der St. Vitus-Pfarrkirche stand das Gedenken für die Verstorbenen am Ehrenmal auf dem Programm. Zum Abschluss der Feierlichkeiten wurde dem Ortsgeistlichen, Pfarrer Hubert Lange, vor seinem Wohnsitz traditionsgemäß auch der neue St.-Johannes-Schützenkönig Volker Kröger sowie der am Tag zuvor ermittelte St.-Sebastian-Schützenkönig Sascha Baumann vorgestellt. Auch der erstmals ermittelte und aus der Eggestadt kommende Stadtkönig Tim Gehrmann war bei den unter dem Kommando von Oberst Mario Schmidt im Willebadesser eigenen Prozessionstakt marschierenden riesigen Schützenschar dabei.

Die Willebadesser St.-Sebastian-Schützen richten in jedem Jahr ihr Königschießen nach dem Vitusfest. Jeweils am Samstag nach dem am 15. Juni datierten Namensfest ihres Pfarrpatrons des heiligen Vitus, wird der neue König der Altschützen ermittelt und am anschließenden Sonntag ist das bedeutende Vitusfest. Schützenfest wird dann traditionell am darauf folgenden Wochenende in Willebadessen gefeiert

Der von den Schützenbrüdern feierlich mitgeführte kleine hölzerne Schrein mit den Reliquien des heiligen Vitus stammt vermutlich aus dem Jahre 1207. Die Partikel der Gebeine des heiligen Vitus sollen damals über Corvey nach Willebadessen gekommen sein. Der heilige Vitus, mancherorts auch Veit genannt, zählt zu den vierzehn Nothelfern. Er starb als Märtyrer um 304 unter Kaiser Diokletian in Italien.