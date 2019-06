Sascha Baumann (41) löst damit den bisherigen König Thomas Schlitt ab. Mit seiner Frau Tanja Baumann (34) sowie dem Königspaar der St.-Johannes-Jungschützen Volker Kröger und Sophia Peine wird er den Festzug beim Schützenfest in Willebadessen am kommenden Wochenende anführen.

Zum Hofstaat des Königspaares Sascha und Tanja Baumann gehören der Königsoffizier Johannes Diekmann mit Hofdame Natalja Diekmann, Oberst Mario Schmidt mit Hofdame Alexandra Schmidt, Schäffer Andreas Wiegand mit Hofdame Tatjana Wiegand, Adjutant Stefan Berendes mit Hofdame Monika Berendes, Fähnrich Thomas Schlitt mit Hofdame Kerstin Schlitt sowie Fahnenoffizier Lars Becker mit Hofdame Nadine Becker.

Der begeisterte Kitesurfer Sascha Baumann ist Tischler und Fan des 1. FC Köln. Seine Königin und Ehefrau Tanja Baumann arbeitet als Medizinische Fachangestellte und betreibt Walken als ihr Hobby.

Das Schützenfest in Willebadessen wird in diesem Jahr vom 22. bis 24. Juni gefeiert. »Wir freuen uns auf ein tolles Festwochenende«, so das neue Königspaar.