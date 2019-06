Tizian Schulze hatte sich bereits im vergangenen Jahr mit der höchsten Ringzahl beim Königsschießen durchsetzen können. Zu seiner Königin erwählte er Mara Schlesies. Am 25. Mai dieses Jahres war er zum König proklamiert worden. In einem Festakt übernahm er die Königskette von Jürgen Prochnow, der bis zu diesem Zeitpunkt das Niesener Schützenvolk regiert hatte.

Der Hofstaat

Dem Hofstaat des neuen Königspaares Mara Schlesies und Tizian Schulze gehören an: Anna-Lena Wiemers und Hendrik Stümmeler, Lea Stamm und Steffen Sake, Pia Gröne und Maurus Quinting, Linda Schulz und Andreas Fricke, Lisa Oppermann und Simon Henze, Sandra Schulze-Rudkoski und Carsten Rudkoski, Kristina und Marco Büscher, Kathrin Henze und Stefan Zitzmann, Eva Legge und Andreas Göke, Stefanie und Sebastian Föller, Maja Rodenberg und Sven Krain, Alina Reiermann und Christoph Köneke, Anja und Markus Rudkoski sowie Valentina Gröne und Sebastian Genau.

Das Festprogramm

Mittwoch, 19. Juni: 18 Uhr Schützenmesse, anschließend Großer Zapfenstreich auf dem Kirchplatz, danach Kranzniederlegung am Ehrenmal; ab 20 Uhr Tanz in der Festhalle mit der Tanz-Band Sunlight-Garden.

Donnerstag, 20. Juni: 14 Uhr Antreten der Schützen an der Festhalle, anschließend Abholen der Fahnen, des Oberst, des Königspaares Mara Schlesies und Tizian Schulze sowie des Hofstaates (Über dem Sieke 17 ); während des Umzugs findet die Parade und das Abholen der Senioren an der Kirche statt; 16 Uhr Königstanz und Ehrungen in der Festhalle; ab 20 Uhr Tanz in der Festhalle mit der Bevertaler Dorfmusik. Der Eintritt ist frei.

Freitag, 21. Juni: 9 Uhr Antreten der Schützen beim Oberst; anschließend Abholen der Fahnen, des Königspaares Mara Schlesies und Tizian Schulze und des Hofstaates; 10 Uhr Schützenfrühstück, zeitgleich findet das Blumensammeln der Frauen im Ort statt; 11 Uhr Begrüßung der Gäste und Ehrungen, 11.30 Uhr Schießen um die Königswürde für das Jahr 2020; 12 Uhr Kinderpolonaise; 14 Uhr Kränzung der Königin durch die Frauen; ab 20 Uhr Tanz in der Festhalle mit der Band Sunlight-Garden.

Zu den Umzügen spielen der Spielmanns- und Fanfarenzug Erkeln und der Musikverein Gehrden. Die Festbewirtung übernimmt Getränke König aus Lügde.