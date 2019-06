Willebadessen (WB/auwi). Mit Marvin Striewe hat der Schützenverein St. Sebastian in Willebadessen-Peckelsheim einen neuen König für die Regentschaft in den kommenden zwei Jahren. Beim Vogelschießen hinter der Stadthalle holte er bereits um 18.57 Uhr mit dem 37. Schuss unter dem Jubel der vielen Zuschauer den Adler von der Stange.

Marvin Striewe löst Marcus Hagemeyer ab, der bisher Schützenkönig war und dem nun Oberst Daniel Dreker und weitere Schützenobere die königlichen Insignien abnahm und seinem Nachfolger überreichten. Anschließend ließ man den neuen König hochleben und beim Königstanz mit seiner Königin Andrea die ersten Runden über die Tanzfläche drehen.

König ist Bezirksleiter der Raiffeisen- und Volksbanken Versicherung

Der neue Schützenkönig Marvin Striewe ist 27 Jahre alt und Bezirksleiter der Raiffeisen- und Volksbanken Versicherung in Peckelsheim. Seine ein Jahr jüngere Ehefrau und Königin Andrea Striewe arbeitet als Arzthelferin in Paderborn. Der neue Schützenkönig gehört dem Offiziersstand des Schützenvereins an und ist außerdem stellvertretender Schriftführer.

Beim Schützenfest am kommenden Wochenende, vom 29. Juni bis 1. Juli, wird das Königspaar Marvin und Andrea Striewe mit seinem Hofstaat den Festzug durch die Stadt anführen.