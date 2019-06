Die beiden Königspaare und die Hofstaatpaare haben beim Schützenfest in Willebadessen im Mittelpunkt aller Feierlichkeiten gestanden. Mit Sascha und Tanja Baumann, Königspaar der St.-Sebastian-Bruderschaft, sowie Volker Kröger und Sophia Peine, Königspaar der St.-Johannes-Bruderschaft, haben die Besucher gefeiert. Foto: Silvia Schonheim

Von Silvia Schonheim

Willebadessen (WB). Gleich zwei Königspaare bei einem Schützenfest: Das machen in Willebadessen die Altschützen der St.-Sebastian-Bruderschaft und die Jungschützen der St.-Johannes-Bruderschaft möglich. An diesem Wochenende hat es also Königsglück im Doppelpack gegeben.