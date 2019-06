Willebadessen (WB). Nach einer längeren Schließungsphase wird der 2006 eröffnete Aldi-Markt in Willebadessen nun umgestaltet. Die Neueröffnung ist für Herbst 2019 geplant. Kimon Mantzouridis, Leiter der Abteilung Immobilien und Expansion bei Aldi Nord in Schloß Holte, stellte gemeinsam mit Willebadessens Bürgermeister Hans Hermann Bluhm die Pläne für die Modernisierung des Marktes in der Straße Am Sportplatz 4 vor.