Willebadessen (WB). In Willebadessen sind vier Steinstufen an der Kirche beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.

Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist der Autofahrer offensichtlich zunächst an der Kirche in Willebadessen entlanggefahren. Anschließend rollte er die vier Treppenstufen von der Kirche in Richtung Klosterstraße herunter. Dabei beschädigte er mit dem Unterboden seines Fahrzeugs die Treppenstufen und entfernte sich anschließend.

Die Polizei in Bad Driburg, Telefon 05253/98700, nimmt Hinweise und Angaben von Zeugen entgegen.