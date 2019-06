Das junge Königspaar Marvin Striewe und Andrea Striewe steht am Sonntag beim großen Festumzug in Peckelsheim im Mittelpunkt. Sie trotzen der hochsommerlichen Hitze. Foto: Verena Schäfers-Michels

Willebadessen (WB/vsm). Die Sonne genießen konnten am Wochenende die Besucher des Schützenfestes in Willebadessen-Peckelsheim. Bei wolkenlosem Himmel zeigte sich das junge Königspaar Marvin und Andrea Striewe am Sonntag beim großen Festumzug in den Straßen.