»Möglicherweise gibt es auch einen Zusammenhang mit weiteren Taten, die in Brakel verübt worden sind. Das wird derzeit noch ermittelt«, berichtet Polizeisprecher Jörg Niggemann. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Tresor war zu schwer

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich die unbekannten Diebe gewaltsam Zugang zu einer Motorradwerkstatt in Peckelsheim. Um 1.40 Uhr brachen sie in den Büro- und Verkaufsraum an der Lützer Straße ein, öffneten Verbindungstüren mit brachialer Gewalt und machten sich an Büroschränken und einem Tresor zu schaffen. Sie scheiterten aber an dem massiven Gewicht des Tresors.

Schließlich entwendeten die unbekannten Täter zwei Motorräder der Marke KTM, Typ 300 EXC Six Days TPI und 450 SX-F 2019. Beide Motorräder wurden anscheinend durch eine Tür nach draußen geschoben und womöglich auf einen Lieferwagen geladen. Durch den Einbruch entstand erheblicher Schaden.

6000 Euro Schaden an der Sportanlage

Ebenfalls hohen Schaden richteten unbekannte Einbrecher auf der etwas außerhalb gelegenen Sportanlage in Niesen am Kirschenweg an. Hier brachen sie vermutlich in der Nacht zum Mittwoch in sämtliche Räume der Sportanlage ein, durchsuchten Schränke und Regale. Entwendet wurde nach erster Einschätzung nichts, der angerichtete Schaden wird aber auf rund 6000 Euro beziffert. Bemerkt wurde der Einbruch am Mittwoch um 13 Uhr.

Versicherungsbüro aufgebrochen

In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte außerdem in ein Versicherungsbüro an der Lützer Straße in Niesen eingebrochen. Sie drangen gewaltsam in das Gebäude ein, durchsuchten Schreibtische und Schränke und erbeuteten Bargeld. Der Schaden liegt bei rund 3000 Euro.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die zu den fraglichen Zeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie sollten sich mit der Polizei unter Telefon 05271/9620 in Verbindung setzen.