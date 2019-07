König Christian Tewes (41) ist Regiomeister bei einem Energieversorger für den Stadtbezirk Borgentreich-Brakel. Im Vorstand des Schützenvereins ist er Oberst. Weiterhin ist er als Löschgruppenführer in der Feuerwehr aktiv.

Sieben Paare gehören zum Hofstaat

Königin Svenja Stausberg (32) ist als Mitarbeiterin im Ministerium für Wirtschaft, Energie und Digitalisierung in Düsseldorf beschäftigt. Beide verbindet die Leidenschaft zum Sport – wie zum Beispiel Laufen und Radfahren. Für Svenja Stausberg ist es das erste Schützenfest in Eissen.

Vom Königspaar wurden folgende Paare in den Hofstaat berufen: Katrin und Elmar Tönnies, Anja und Christoph Ernst, Verona und Christoph Soethe, Michaela und Nicolas Aisch, Alexandra und Jörg Engemann, Saskia und Christian Bruns, Yvonne Engemann und Torsten Hofmann.

Samstag, 20. Juli

Die Schützenmesse beginnt am Samstag, 20. Juli, um 19 Uhr. Anschließend treten die Schützen um 19.45 Uhr vor der Kirche an. Musikalisch unterstützt vom Spielmannszug Natzungen werden Königspaar und Hofstaat abgeholt und in die Hüssenberghalle geführt.

Mit dem Eröffnungstanz des Königspaares startet der Tanzabend. Für gute Unterhaltung sorgt die Band »Pink Piano«. Um 21 Uhr wird das Königspaar von vor 25 Jahren, Hermann Sommer und Christiane Cloidt, geehrt.

Sonntag, 21. Juli

Am Sonntag, 21. Juli, spielt der Musikverein Borgentreich von 6 Uhr an Ständchen. Um 14 Uhr treten die Schützen zum Festumzug an der Kirche an. Unter dem Kommando von Hauptmann Peter Friedrich geht es durch die Siedlung zum Königshaus Tewes, wo sich das Königspaar sowie der Hofstaat in den Umzug einreihen.

Am Ehrenmal hält Hubertus Fehring die Ansprache, es folgt die Kranzniederlegung sowie das Salutschießen am Ehrenmahl. Dann setzt sich der Zug wieder in Bewegung. Der traditionelle Vorbeimarsch erfolgt in Höhe des Dorfkruges. Mit einem Spalier bis zur Hüssenberghalle endet der Umzug.

Die Ehrung vom Jubelkönigspaar von vor 50 Jahren, Hermann Saken und Marianne Kempf-Saken, ist für 16 Uhr geplant. Abends spielt bei freiem Eintritt die Band »Pink Piano«.

Montag, 22. Juli

Am Montag, 22. Juli, wird die Schützenmesse bei gutem Wetter um 9 Uhr am Ehrenmal gehalten (bei schlechter Witterung in der St.-Liborius-Pfarrkirche). Anschließend findet der Frühschoppen mit Ehrungen der langjährigen Vereinsmitglieder statt.

Um 16 Uhr beginnt die Kinderbelustigung. Abends heizt die Band »Pink Piano« ein letztes Mal die Stimmung an. Der Eintritt ist auch an diesem Abend wieder frei.