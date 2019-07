Willebadessen-Eissen (WB). Nach einem Einbruchdiebstahl in eine Motorradwerkstatt in Eissen am Donnerstag, 11. Juli, bei dem unter anderem zwei Motorräder entwendet worden sind, haben Zeugen am Mittwoch in der Nähe von Eissen zwei Männer bemerkt. Die schoben ein Motorrad über die Straße.