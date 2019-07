Ursula Bußmann räumt ihr Büro im Pfarrhaus Peckelsheim aus. 15 Jahre war die Gemeindereferentin im Pastoralverbund Willebadessen-Peckelsheim tätig. Anfang August tritt die 50-Jährige ihre neue Stelle in Beverungen an. Foto: Silvia Schonheim

Willebadessen/Beverungen (WB). Die Umzugskartons stehen bereit. Einige sind schon gepackt. Ursula Bußmann räumt ihr Büro im Pfarrhaus aus. Nach 15 Jahren als Gemeindereferentin in Willebadessen-Peckelsheim nimmt die 50-Jährige jetzt Abschied von ihren Gemeindemitgliedern.

Die Borgentreicherin wagt beruflich einen Neuanfang in Beverungen. Ihre Stelle im Pastoralverbund Willebadessen-Peckelsheim wird in Zukunft nicht wieder besetzt werden. WB-Redakteurin Silvia Schonheim hat mit Ursula Bußmann über Erinnerungen, Abschiede und Herausforderungen, denen sich die katholische Kirche stellen muss, gesprochen.

Anfang August treten Sie Ihre neue Stelle als Gemeindereferentin im Pastoralen Raum Beverungen an. Am Sonntag sind Sie in einer Messe feierlich aus dem Pastoralverbund Willebadessen-Peckelsheim verabschiedet worden. Gehen Sie mit Wehmut?

Ursula Bußmann: Die Messe war – zugegeben – sehr emotional. Ich war hier glücklich und zufrieden, möchte aber die Chance auf etwas Neues wagen. Jetzt kann ich die Stelle gut hinter mir lassen und freue mich auf die neuen Aufgaben in Beverungen.

Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt?

Ursula Bußmann: Wenn im Jahr 2020 die Pastoralverbünde Willebadessen-Peckelsheim und Borgentreicher Land zu einem großen Pastoralen Raum verschmelzen, wird die Arbeit so oder so neu verteilt werden müssen. Deshalb ist es jetzt gut, selbst etwas Neues zu beginnen.

Sie haben 2004 ihre Stelle als Gemeindereferentin im Pastoralverbund angetreten und insbesondere die Gemeinden Eissen, Ikenhausen, Löwen, Peckelsheim und Schweckhausen betreut. An welche Aufgaben werden Sie sich rückblickend besonders erinnern?

Ursula Bußmann: Die Arbeit mit den Flüchtlingen war in den vergangenen Jahren eine ganz besondere Herausforderung. Mit Beginn der Flüchtlingswelle wurden ab 2015 in der ehemaligen Hüssenbergschule Flüchtlinge untergebracht – anfangs etwa 70 Menschen. Mein Gedanke war damals: Wir müssen uns doch um diese Menschen kümmern. Und mir war es auch wichtig, Vorurteile und Ängste im Ort abzubauen. Aus diesem Grund habe ich einen Arbeitskreis, die Initiative Helfende Hände, aufgebaut. Das war ein neuer sozialer Arbeitsschwerpunkt für mich, der mir viele Begegnungen mit anderen Kulturen und Religionen ermöglicht hat. Gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen konnten wir auch viel bewegen, sind aber auch manches Mal hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben.

Inwiefern?

Ursula Bußmann: Man selbst hat oft eine bestimmte Vorstellung davon, wie Menschen sich integrieren sollen. Integration läuft aber über Generationen ab. Dennoch haben wir viel erreicht, Deutschunterricht gegeben, Fahrdienste organisiert, gemeinsame Feste veranstaltet und Vorurteile gegenüber den Flüchtlingen abgebaut.

In 15 Jahren haben Sie mit drei Pastoren zusammengearbeitet – mit Jürgen Hülseweh, Peter Heuel und Hubert Lange. Gemeinsam mit ihnen und den Gemeindemitgliedern haben Sie selbst öfter mal etwas Neues ausprobiert. Welche Aktion bleibt Ihnen in besonders positiver Erinnerung?

Ursula Bußmann: Die Aktion Anklopfen in den Jahren 2009 und 2010 war ganz toll. Wir haben als pastorales Team an allen Haustüren unserer Gemeindemitglieder angeklopft beziehungsweise geklingelt. Jeden Freitag zwischen 15 und 18 Uhr waren wir unterwegs. Das Vertrauen, das uns entgegengebracht wurde, war richtig schön. Auch Menschen, die ich nicht kannte, haben mich in ihre Wohnung gelassen. Aus einem geplanten 20-Minuten-Gespräch ist manchmal eine ganze Stunde geworden.

Angesichts sinkender Gemeindemitgliederzahlen und des knapper werdenden Personals steht die Kirche in der Zukunft vor einem Umbruch. Wie soll es weitergehen?

Ursula Bußmann: Darauf eine Antwort zu geben, ist schwer. Die Einrichtung der großen Pastoralen Räume bringt sicher viele Probleme mit sich. Aber es liegen auch Chancen darin, dass die Christen sich zusammenfinden und neue Strukturen entstehen. Das klassische Gemeindemodell ist sicher in Zukunft nicht aufrecht zu erhalten. Da müssen wir lernen, Neues zu denken und zu wagen, vielfältige Formen von gelebter Gemeinschaft als Christen entwickeln. Ich denke, die Botschaft Jesu Christi ist immer noch aktuell – auch in unserer Zeit – und kann vielen Menschen Halt geben. Das gilt es neu erfahrbar zu machen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir mehr Veränderung wagen.

Klingt aus dem letzten Satz Kritik?

Ursula Bußmann: Veränderungen sind in der Tat in der Kirche schwierig umzusetzen und stoßen bei Gemeindemitgliedern oftmals auf Widerstand. Alles darf sich verändern, nur die Kirche nicht. Das kann es nicht sein. Auch Kirche muss sich verändern.