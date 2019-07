Zahlreiche Zuschauer haben den Majestäten Christian Tewes und Svenja Stausberg applaudiert. Die Königin hat zum ersten Mal Schützenfest in der Region gefeiert. Foto: Konrad Thiele

Von Konrad Thiele

Willebadessen (WB). Ein grün-weißes Fahnenmeer in Eissen kann nur eines bedeuten: Es ist Schützenfest im Ort. Der Schützenverein St. Liborius feiert sein Fest des Jahres gemeinsam mit vielen Freunden und Gästen. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Königspaar Christian Tewes und Svenja Stausberg.

Sie sind wohl das bisher sportlichste Eissener Königspaar. Christian Tewes ist als Ausdauersportler in der Region bekannt. Auch beruflich hat er mit Energie zu tun: Als Regiomeister eines Energieversorgers ist er im Stadtgebiet Borgentreich/Brakel tätig. Ebenso ist er Oberst im heimischen Schützenverein und arbeitet maßgeblich in der Feuerwehr mit.

Zur Königin hat er sich seine Lebensgefährtin Svenja Stausberg erkoren. Auch sie ist sportlich, sie joggt und fährt Rad. Beruflich hat die Schützenkönigin ebenfalls mit Energie zu tun: Das Düsseldorfer Ministerium für Wirtschaft, Energie und Digitalisierung ist ihr Arbeitgeber. Kennen gelernt haben sich die beiden im Internet – sehr zur Freude ihrer Familien und Freunde. Für Svenja Stausberg ist es das erste Schützenfest in der Region.

Foto: Konrad Thiele

An der Seite ihres Königs hat sie diese Premiere sichtlich genossen. In ihrem roten Kleid war die Königin ein wunderschöner Anblick, und auch dem Schützenkönig war die Freude anzusehen.

Viel Beifall beim Festumzug

Beim Festumzug gab es viel Beifall für die Majestäten und die Hofstaatpaare Nicolas und Michaela Aisch, Christian und Saskia Bruns, Jörg und Alexandra Engemann, Christoph und Anja Ernst, Torsten Hoffmann und Yvonne Engemann, Christoph und Verena Soethe sowie Elmar und Katrin Tönnies. Für den musikalischen Rahmen sorgten der Musikverein Borgentreich und die Spielmannszüge Natzungen und Peckelsheim.

Hubertus Fehring hält Festansprache

Die Festansprache am Ehrenmal hielt der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete Hubertus Fehring. Im Anschluss an den Umzug spielte der Musikverein Borgen­treich in der Halle auf.

Bereits am Samstagabend konnte der Schützenverein in der Hüssenberghalle das Silberkönigspaar Hermann Sommer und Christiane Cloidt mit Blumenstrauß und Orden ehren. Erste Gratulanten waren das Königspaar Christian Tewes und Svenja Stausberg sowie der Vorsitzende Manfred Rottkamp und Oberst Peter Friedrich.