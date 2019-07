Von Daniel Lüns

Über diesen Schritt informiert Kleeschulte zurzeit mit einem dreiseitigen Schriftstück, das im Glücksdepot an die Kunden verteilt wird. »Es ist sehr traurig. Und es war eine sehr schwere Entscheidung. Aber der Laden ist so offenbar nicht gewollt«, erklärt die Inhaberin auf Nachfrage des WESTFALEN-BLATTES. »Ich habe nicht damit gerechnet, dass es sich so schnell erledigen würde.«

Schreiben an die Kunden verteilt

In dem dreiseitigen Schreiben steht unter anderem, wie es weitergeht: Der Vertrag mit Westlotto wurde zum 7. Oktober gekündigt. Der Vertrag mit der Deutschen Post wurde zum 31. Dezember gekündigt. Eine frühere Nachfolgeregelung werde angestrebt.

Diese sei frühestens zum 7. Oktober möglich. Bis dahin sollen auch Zeitungen und Tabakwaren verkauft werden. Geschenkartikel, Schreibwaren und Wein würden abverkauft. »Wir hoffen, dass Sie unser Lädchen weiter unterstützen, bis zum Schluss«, heißt es.

Laden als Idealistin übernommen

Kleeschulte habe den Laden damals als Idealistin übernommen. Ihr gehört die Immobilie an der Langen Straße 30. Als ihre Mieterin Brunhilde Wiegers keinen Nachfolger für ihr Geschäft fand, sprang Lydia Kleeschulte ein – um Willebadessen seine Post- und Lottostelle zu erhalten und so auch die ländlichen Strukturen zu stärken. Das Geschäft wurde umstrukturiert, neue Waren wurden angeboten. Zudem arbeitete sie, neben ihrem Hauptberuf, im Laden mit. Ohne Erfolg.

In dem Schreiben steht weiter: »Weder zu Ostern noch zu Pfingsten haben wir auch nur eine Flasche Wein verkauft. Im Gärtchen oder im Laden sitzt niemand und trinkt Kaffee. Der Schreibwarenumsatz ist gesunken.« Ein Buchlieferant habe angekündigt, die vereinbarten Konditionen nicht einhalten zu können, da zu wenig Bücher verkauft worden seien.

»Das ist sehr bedauerlich.«

Ein Obulus, den die Stadt Willebadessen beigesteuert habe, sei zwar »ein wichtiger Beitrag« gewesen, sagt Kleeschulte. Aber: »Der allein rettet es nicht.« Die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Ladens sei nicht mehr gegeben, die Anfangseuphorie abgeflaut. Kleeschulte spricht im Schreiben sogar von einer Fehlinvestition.

Willebadessens Bürgermeister Hans Hermann Bluhm bedauert die Schließungspläne. »Das ist sehr bedauerlich. Das hat mich auch überrascht«, sagt er. Er erklärt, was es mit dem genannten Obulus auf sich hat.

Öffentliche Mittel unterstützen

Vor einem Jahr hatte er vorgeschlagen, dass die Mitarbeiter des Ladens künftig auch Ansprechpartner für den Tourismus sein könnten und dass die Stadt diese Leistung einkaufen könne. Letztlich floss Geld, jedoch wurde es anders verrechnet: über eine sogenannte De-minimis-Regelung (geringfügige Hilfe), die das EU-Beihilferecht ermöglicht.

»Die besagt, dass öffentliche Mittel eingesetzt werden dürfen, um wichtige Infrastrukturmaßnahmen zu erhalten. Und die Post gehört ausdrücklich dazu«, erklärt der Bürgermeister auf Nachfrage. Eben diese Beihilfe könne auch derjenige bei der Stadt beantragen, der in Willebadessen künftig die Postfiliale ausrichten wolle.

Suche nach einem Partner

Rainer Ernzer, Pressesprecher der Post, bestätigt die Kündigung des Kooperationsvertrages. Ernzer geht aber davon aus, dass die Post weiterhin im Stadtteil Willebadessen bleiben wird. »Wir wollen nah am Kunden bleiben. Wir werden nach einem neuen Kooperationspartner suchen.«

Falls es nicht gelinge, werde die Post womöglich eine eigene Annahmestelle einrichten, eine sogenannte Interimsfiliale, und weiter nach Geschäften suchen, in denen der Postschalter künftig stehen könnte. Die Post sei gesetzlich nicht verpflichtet, im Fall Willebadessen etwas zu tun. »Aber wir wollen dort bleiben«, betont er.

Postfilialen auf dem Land

Rainer Ernzer kennt die Probleme von ländlich gelegenen Postfilialen: »Nur mit dem Postgeschäft kann man diese Läden nicht halten. Das klappt nur in Kombination mit anderen Produkten. Wir könnten das selber auch nicht wirtschaftlich betreiben.«

Natürlich sei auch die Nachfrage vor Ort entscheidend. Das Filialnetz sei in den vergangenen Jahren aber nicht kleiner geworden. »Wir sind eher häufiger vertreten als früher, etwa über Paketshops.« Infos zur Kooperation mit der Post gibt es im Internet unter www.deutschepost.de/partner-werden .

Ein Kommentar von Daniel Lüns

Das Experiment des Glücksdepots ging leider nicht auf. Wo könnte die Rettung der Post- und Lottostelle stattdessen gelingen? Dem Vernehmen nach hat der ein oder andere Einzelhändler im Ort schon nachgerechnet, wie es wäre, selbst den Postschalter anzubieten – mit dem Ergebnis, dass noch kein Hut im Ring liegt.

In Willebadessen braucht man manchmal Mut und Enthusiasmus, wenn man etwas anpacken möchte. Nützen könnte nun aber auch der Wille der Post, im Ort präsent bleiben zu wollen. Es kann nicht schaden, sich mit der Post einmal an einen Tisch zu setzen.