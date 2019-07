Vorsitzender Stefan Arendes (links) und Orchesterleiter Artjom Sacharow (rechts) überreichten das bronzene Leistungsabzeichen an Markus Tillmann (Zugposaune) und Robert Stenzel (Tenorhorn).

Willebadessen (WB). Kurz vor den Sommerferien feierten die kleinsten Musiker des Musikvereins Willebadessen-Löwen ihren Abschluss in der musikalischen Früherziehung und Glockenspielgruppe mit ihrer Leiterin Kirsten Husberg-Poll und zahlreichen Eltern und Geschwisterkindern.

Zu dieser Feierstunde hatte der Musikverein alle in sein Vereinsheim an der Bürgerhalle eingeladen. Und so konnten die Kinder der musikalischen Früherziehung den Gästen und anderen Musikern mit einem Indianertanz einen Ausschnitt ihres Könnens darbieten.

Dank an die Musikausbilder

Zudem präsentierten die Kinder der Glockenspielgruppe den begeisterten Zuhörern mit einem Solo-Vortragsstück ebenfalls ihr Erlerntes. Alle ernteten dafür reichlich Applaus. Ebenso zeigten zwei ältere Musikschüler aus der Instrumentalgruppe mit einigen Vortragsstücken den Zuhörern, was sie im ersten Jahr ihrer Musikausbildung erlernt haben.

Der Vorsitzende Stefan Arendes bedankte sich bei Kirsten Husberg-Poll. Sie führt schon seit vielen Jahren die kleinen Musiker über die musikalische Früherziehung spielerisch an die Musik heran; wo es dann ins Glockenspiel und weiterführend in die Blockflötengruppen geht, bevor ein Musikinstrument erlernt werden kann. Stefan Arendes dankte auch den anderen Musikausbildern und dem Dirigenten Artjom Sacharow für ihr Engagement im Verein.

Junge Talente werden geehrt

Ein weiterer Höhepunkt des Abschlussfestes war die Ehrung von zwei jungen Musikern des Orchesters, Markus Tillmann (14 Jahre) auf der Posaune und Robert Stenzel (14 Jahre) auf dem Tenorhorn, mit dem bronzenen Leistungsabzeichen des Volksmusikerbundes. Der Vorsitzende überreichte ihnen dazu eine Anstecknadel und eine Urkunde und dankte Ausbilder Johannes Schäfers für die gute Vorbereitung.

Wer Interesse an der musikalischen Früherziehung hat: Nach den Sommerferien gibt es das Angebot von Kirsten Husberg-Poll weiter. Anmeldungen sind auch bei einem Schnuppertag am Samstag, 7. September, möglich.