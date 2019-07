Von Daniel Lüns

20 Jugendliche machen anfangs mit

Gleich 20 Jugendlichen machen mit, als der damalige Kreisbrandmeister des Kreises Höxter, Hermann Nolte, der damalige Stadtbrandmeister Gereon Knoche, der damalige Löschzugführer Elmar Bernholz und Helmut Nolte als erster Jugendwart die Jugendfeuerwehr gründen. »Selbst in heutiger Zeit ist das viel«, sagt der heutige Jugendwart Wolfgang Janzen. Heutzutage gehören 28 Personen zwischen elf und 18 Jahren, darunter vier Mädchen, der Einheit an.

»Mein Vater war damals auch in der Feuerwehr«, erinnert sich Christof Vornholt an das Jahr 1984 zurück. »Damals sind wir als Clique mit acht oder neun Personen der Jugendfeuerwehr beigetreten.« Anfangs habe sich die neue Einheit erst noch finden müssen. Nach der Startphase ging’s aber rund: »Dann haben wir auch Übungen gemacht. Und einmal in der Woche haben wir in der Sonderschule Sport getrieben.«

»Es war schon immer eine tolle Gemeinschaft.«

Mit dem 18. Geburtstag stand der heute 50-Jährige vor der Wahl: Aufhören oder in den Löschzug und damit den aktiven Dienst wechseln? »Vor allem weil es eine schöne Truppe war, bin ich am Ball geblieben. Es war schon immer eine tolle Gemeinschaft.« Auch heute noch gehört er zum Löschzug. Wenn es richtig knallt, fährt der Inhaber und Geschäftsführer des Autohauses Vornholt mit raus. »Aber als Selbstständiger hat man leider immer weniger Zeit dafür«, sagt Vornholt.

Henri Dewenter (15) wiederum war nicht »vorbelastet«, als er zur Jugendfeuerwehr kam: der ist der erste Feuerwehrmann in der Familie. »Ein Kumpel von mir war damals in der Einheit. Er sagte mir, ich solle einmal mit zum Sommerfest des Löschzuges kommen.« Dewenter kam. Auch bei einem Übungsabend schaute er vorbei. Seitdem trägt er selbst Uniform.

Kein Hobby für Einzelkämpfer

»Die Feuerwehr ist ganz anders, als andere Hobbys. Man lernt sehr viel. Und die Kenntnisse kann man später auch in der aktiven Wehr einsetzen«, erklärt Dewenter. Schlauchgrößen und Knoten kennen, Geräte auf dem Feuerwehrauto wiederfinden oder einen Löschangriff meistern – das muss ein Jugendfeuerwehrmann genauso können, wie ein Löschzugmitglied. Wer technikaffin ist, der kommt erst Recht auf seine Kosten.

Auch Henri Dewenter schätzt an der Feuerwehr vor allem die Gemeinschaft. »Ein Löschangriff zum Beispiel funktioniert nur, wenn man als Team gut zusammenarbeitet«, sagt der 15-Jährige. Als Einzelkämpfer klappt das nicht. So hat er in der Wehr auch Freunde gefunden.

Nachwuchshelfer möchte am Ball bleiben

Wie Christof Vornholt möchte Henri Dewenter am Ball bleiben und später Teil des Löschzuges Peckelsheim sein. Vorausgesetzt, er bekommt Schule, Beruf und Privatleben unter einen Hut. Im nächsten Jahr steht der Abschluss an der Sekundarschule Peckelsheim auf dem Programm, dann würde der Jugendliche gerne bei der Deutschen Bahn eine Ausbildung zum Elektriker für Betriebssysteme beginnen.

»Die Ausbildung wäre in Bestwig im Sauerland, Blockunterricht ist in Dortmund«, hat sich der 15-Jährige bereits informiert. »Das wird sich aber einrichten lassen«, ist er überzeugt. Denn während der Ausbildung wolle er in der Region wohnen bleiben und nach Bestwig pendeln. Den Feuerwehr-Melder könne er also trotzdem übernehmen – und trotz weniger Zeit dem Löschzug treu bleiben.

Das Programm zum Geburtstagsfest

Das 35-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr feiert der Löschzug Peckelsheim mit einem zweitägigen Fest. Es ist an der Schutzhütte an der Taufnethe. Alle Interessierten, ob Wehrmitglied oder nicht, sind dazu willkommen:

Samstag, 27. Juli, ist ab 11 Uhr ein Spiel ohne Grenzen. Dabei treten Abordnungen der Jugendfeuerwehren des Kreises an und zeigen ihr Können. Bisher haben zwölf Einheiten zugesagt. Gegen 17.30 Uhr werden die Sieger geehrt. Danach feiert der Löschzug Peckelsheim sein Sommerfest. Hierzu reisen Abordnungen umliegender Löschzüge und Löschgruppen. Es folgt ein Diskoabend.

Sonntag, 28. Juli, hält Pater Josef Klingele um 10.30 Uhr eine heilige Messe. Danach ist ein Frühschoppen. 14.30 Uhr wird eine Kaffeetafel eröffnet, welche die Frauen des Löschzuges ausrichten. Danach klingt das Fest aus. Um die Bewirtung kümmern sich Pickel-Jauh und Schützenverein – die Vereine, für deren Veranstaltungen der Löschzug Peckelsheim die Absicherung übernimmt.