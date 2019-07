Kann die Post in Willebadessen im Rewe-Markt unterkommen? ­Inhaber Daniel Rössing denkt darüber nach. Foto: Daniel Lüns

Willebadessen (WB/dal). Wie könnte die Rettung der Post- und Lotto-Stelle in Willebadessen gelingen? Daniel Rössing kann sich vorstellen, den Service künftig in seinem Rewe-Markt anzubieten.

»Ich bin grundsätzlich bereit, das Ganze in den Markt zu integrieren«, sagt er auf Nachfrage des WESTFALEN-BLATTES. Bevor dazu eine Entscheidung fällt, müssten aber Punkte geklärt werden.

Zum Beispiel möchte Rössing gerne den Hermes-Shop erhalten, der bereits in seinem Laden ist. »Das ist ein Frequenzbringer. Natürlich gibt es Kunden, die nur ein Paket abgeben und dann wieder fahren. Aber der Großteil kauft anschließend bei uns ein«, erklärt Rössing.

Rewe-Chef hofft auf Kompromissbereitschaft

»Die Frage ist nun, wie Lotto und Post darauf reagieren. Für uns wäre es gut, wenn sie sich kompromissbereit zeigen«, erklärt der Rewe-Chef. Räumlich könnte sich Rössing die Post- und Lotto-Stelle gut im Getränkemarkt vorstellen.

Der Bereich müsse aber nicht nur vom Platz her in den Markt integriert werden, auch müsse dafür Personal abgestellt werden.

»Unser Hauptgeschäft ist ja der Verkauf von Lebensmitteln. Es müsste aber beides funktionieren. Auch Kosten und Nutzen müssten ungefähr passen«, sagt er. Daher werde er noch einmal über die Situation nachdenken und auch auf die Gesprächsbereitschaft der Unternehmen setzen.

Kontaktaufnahme mit Lotto

»Ich hatte vor einer Woche versucht, mit Lotto Kontakt aufzunehmen. Einen Rückruf habe ich aber noch nicht bekommen. Ich werde noch einmal versuchen, dort jemanden zu erreichen.« Auch von der Deutschen Post habe sich noch niemand gemeldet.

Falls die Post- und Lotto-Stelle in den Rewe-Markt umziehen sollte, so wäre sie für die Kunden ein Vorteil, sagt Rössing. Sie könnten dann mehr Dinge an einem Ort erledigen.

Bisher biete der Markt eine Frischetheke, die von der Metzgerei Adler betrieben werde. Zudem sei ein Getränkemarkt vorhanden, für eine Blumenecke seien zwei Floristen eingestellt. Im Rewe-Markt ist auch eine Filiale von Goeken backen sowie der Hermes-Shop zu finden.