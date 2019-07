Sechs Mädchen und zehn Jungen machten sich mit sechs Betreuern der Jugendfeuerwehr zum Zeltlager auf. Nach einer langen Fahrt, Aufbauen der Zelte und Einrichten der Schlafplätze wurde schleunigst der Zeltplatz erkundet, ehe der Regen das Spielen und Erzählen in die Zelte verlegte.

Ein Völkerballturnier stand genauso auf dem Programm wie der Besuch eines Abenteuerlabyrinthes. In den verwinkelten Gängen suchten die jungen Wehrleute nach den richtigen Antworten, um das Heidequiz des Labyrinthes lösen zu können.

Besuch im Heide-Park Soltau

Gleich an zwei Tagen besuchte die Jugendfeuerwehr den Heide-Park Soltau. Im Freizeitpark teilte sich die Gruppe nach Alter und Interessen auf, um dementsprechend die Attraktionen nutzen zu können. Die Waghalsigen fuhren unter anderem mit der Holzachterbahn »Colossos« oder in der Achterbahn »Desert-Race«, die in drei Sekunden von 0 auf über 100 Stundenkilometer beschleunigt.

Aber auch für die Jüngeren gab es spannende Attraktionen. Die Schweizer Bobbahn ist mit 826 Metern Länge eine der längsten und sanftesten Achterbahnen des Parks. Nach der Fahrt in der Wildwasserbahn trocknete der Fahrtwind in der nächsten Achterbahn schnell die Haare und Kleidung der Willebadessener.

Nach fünf Tagen Zeltlager müde, aber glücklich

Nach fünf Tagen Zeltlager war Jana Bannenberg (10), jüngste Teilnehmerin, müde, aber glücklich: »Es ist erstaunlich, wie schnell die Zeit hier verflogen ist. Wir hatten viel Spaß und haben uns viel besser kennen gelernt. Die älteren Kameradinnen und Kameraden waren immer für uns jüngere da und haben sich um uns gekümmert. Langweile oder Heimweh kam so überhaupt nicht auf. Beim nächsten Zeltlager bin ich auf jeden Fall wieder dabei.«

Auch Anton Weltken (17) teilt diese Meinung. »Durch das Zeltlager lernt man die anderen Kameraden viel besser schätzen. Man erkennt, dass jeder etwas Wichtiges zur Gemeinschaft beiträgt. Wir sind eine tolle Truppe und ich hoffe, dass ich beim nächsten Lager als Betreuer dabei sein kann.«

Lukas Mersch (25), Ausbilder in der Jugendfeuerwehr, freut sich nach dem Zeltlager schon auf die nächsten Projekte, »die wir gemeinsam in Angriff nehmen werden.«