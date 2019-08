Von Daniel Lüns

Peckelsheim(WB). Der Bau des Kunstrasenplatzes in Willebadessen-Peckelsheim hat begonnen. Seit Montag wird am Rasenplatz gearbeitet. Bisher wurde vor Ort der Boden abgetragen – zurück blieb eine Mondlandschaft. In zehn bis zwölf Wochen soll der neue Platz fertig sein.