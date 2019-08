Von Daniel Lüns

Willebadessen (WB). Viel Geld hat die Stadt Willebadessen seit Jahresbeginn in ihre Gebäude investiert. Unter anderem laufen die Arbeiten an sechs Photovoltaikanlagen, zudem bekam die 3-fach-Sporthalle im Ortsteil Willebadessen ein neues Lichtkonzept.

In der Sporthalle wurde die Beleuchtung auf LED umgestellt. Die Firma Trilux aus Arnsberg setzte die Arbeiten um. 96 alte Leuchtstoffröhren mussten 60 neuen Leuchtmitteln weichen. Die neue Technik wirkt sich vor allem auf den Stromverbrauch aus. 76 Prozent an Energie soll durch die neue Lösung eingespart werden.

Bei den aktuellen Strompreisen macht sich das schnell bemerkbar, verdeutlicht Ansgar Grawe vom Technischen Bauamt der Stadt: Bereits nach sechs Jahren habe sich der Wechsel amortisiert. »Wir sparen 14.800 Kilowattstunden pro Jahr. Das sind etwa 4300 Euro – und zwar nur durch die Hallenbeleuchtung«, sagt er.

Clevere LED-Steuerung

Gepaart wurde die neue Technik mit einer cleveren Steuerung. Denn die Beleuchtung kann sich an die Umweltbedingungen anpassen. Zum Beispiel dimmt sie das Licht automatisch, wenn es draußen sehr hell ist. Scheint die Sonne stark in ein einzelnes Hallendrittel hinein, so können die LED dort auch ganz abgeschaltet werden. Das tun sie nach zehn Minuten ohne Hallennutzung übrigens trotzdem – mehreren Bewegungsmeldern sei Dank.

»Diese Steuerung haben wir im Hallenbad auch«, erklärt Grawe. Dort habe sich die Technik bereits bewährt. Besonders nützlich sei sie übrigens auch, da die 3-fach-Sporthalle sehr häufig benutzt werde. Neben dem Schulsport öffne sie auch für die OGS und Vereine ihre Türen. Dank der Energieeinsparungen und der neuen Technik »können die Vereine die Halle weiterhin nutzen, ohne dafür zu bezahlen«, betont Bürgermeister Hans Hermann Bluhm.

27 Tonnen CO2 einsparen

58.000 Euro hat das Projekt gekostet, das ein Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes der Eggestadt ist. Der Projektträger Jülich fördert die Maßnahme zu 40 Prozent. Weitere etwa 23.600 Euro stammen aus einem Fördertopf des Netzbetreibers EAM. Durch den Umstieg auf LED-Leuchten spart die Stadt pro Jahr etwa 27 Tonnen CO 2 ein. Über 20 Jahre, so lange laufen vergleichbare Hallenbeleuchtungen, werden etwa 540 Tonnen des Gases eingespart.

PV-Anlagen auf den Dächern

Auch in anderen Bereichen hat die Stadt Willebadessen Geld investiert. So laufen die Arbeiten an sechs Photovoltaikanlage. Sie dienen zur Eigenstromversorgung und zur Netzeinspeisung. Sie sind in Peckelsheim an der St.-Nikolaus-Grundschule, am Hallenbad, an der Sporthalle der Eggeschule am Schützenweg und am Familienzentrum am Park zu finden. In Willebadessen entstehen auf der 3-fach-Sporthalle und in Fölsen auf der Berghalle Anlagen.

Dafür nahm die Stadt insgesamt etwa 138.000 Euro in die Hand. Bis auf die Anlage auf dem Familienzentrum in Peckelsheim (15 KW) sollen die Anlagen eine Leistung von 30 KW haben. Weitere Projekte werden folgen. So soll auch das Rathaus versorgt werden. Für den Verwaltungsbau hat Ansgar Grawe aber weitergehende Pläne.

Dort soll eine 40-KW-Anlage entstehen, die auch einen Stromspeicher hat. So soll das Rathaus im Falle eines Blackouts autark und weiterhin betriebsfähig bleiben. Die Arbeiten an diesem System sollen ebenfalls noch in diesem Jahr erledigt werden. Für diese und weitere Photovoltaikanlagen, die noch geplant werden, hat der Rat der Stadt Willebadessen für 2019 insgesamt 250.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Schulen saniert

An den Schulen wurde die Ferienzeit für Arbeiten genutzt. So wurden an der Eggeschule am Schützenweg für 30.000 Euro Schulräume saniert. Am Standort Grundweg wurden 10.000 Euro investiert, um in der Aula einen Raum für die Bühnentechnik herzurichten. Zudem wurde dort ein Klassenraum umgebaut, damit dort ein Schüler mit dem Schwerpunkt Hören unterrichtet werden kann. Auch in der Grundschule Willebadessen wurde gebaut. Für 5000 Euro wurden dort Vorbereitungsarbeiten zur Erweiterung zum Familienzentrum erledigt.