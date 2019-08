Im Rewe-Markt in Willebadessen wird künftig auch die Postfiliale zu finden sein. Sie soll voraussichtlich Ende Oktober öffnen. Ein Lotto-Bereich öffnet Anfang Oktober. Foto: Daniel Lüns

Willebadessen (WB/dal). Die Zukunft der Post in Willebadessen ist gesichert: Daniel Rössing, Inhaber des Rewe-Marktes, holt die Filiale in sein Geschäft. Voraussichtlich Ende Oktober soll sie dort eröffnen. Rössing übernimmt aus dem Glücksdepot-Laden zudem die Lotto-Stelle. Sie soll am 1. Oktober im Rewe-Markt eröffnen.